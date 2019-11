A vízszint-emelkedés kétszázmillió ember lakhelyét veszélyezteti

A paksi Energetikai Szakgimnáziumban tartott ma előadást Áder János köztársasági elnök. A téma a klímaváltozás volt.

Nem hogy tilos, különösen ajánlott volt a mobiltelefon használata Áder János köztársasági elnök előadásán, amelyet ma tartott az Energetikai Szakgimnáziumban a város diákságának. Az okoseszközökre azért volt szükség, mert az államfő a hallgatóságát is bevonta, és a gyerekek a telefonjukon keresztül adhattak választ az általa feltett kérdésekre. Az pedig, hogy milyen arányban találták el a helyes választ, a kivetítőn is látható volt. Szó volt többek között a szén-dioxid kibocsátásról és annak következményeiről, Magyarország pozíciójáról és arról is, mit tehet az egyén a bolygó érdekében.

Elhangzott, hogy 800 ezer éve tartalmazott annyi szén-dioxidot a légkör, mint most. Az elmúlt 10 ezer évben kisebb hőingadozás volt jellemző, az 1800-as években indult ipari forradalom azonban változást hozott, és az utóbbi 150 évben már emelkedett az átlaghőmérséklet. A legóvatosabb becslések szerint 2100-ra egy métert emelkedik a tengerek vízszintje, más tudósok viszont ennél jóval gyorsabb emelkedést jósolnak. Azt egy grafikus videón szemléltette Áder János, hogy emiatt mely világvárosok kerülhetnek víz alá, ami azt jelentené, hogy legalább 200 millió ember lakhelyét önti el tenger, óceán.

A növekvő szén-dioxid kibocsátás következménye nemcsak a tengervízszint emelkedése, hanem a szélsőséges időjárás, a mind több természeti katasztrófa, a tengerek savasodása, a talajminőség romlása, invazív fajok megjelenése, illetve egészségügyi következmények is. Két adat ez utóbbi szemléltetésére: évente hárommillió ember hal meg légúti betegségben a világon, és a kórházi ágyak felén olyan fekszik, aki a vizek szennyezettsége miatt betegedett meg.

Az egyik fiatal segítségével azt is bemutatta az államfő, milyen mértékben nő a szén-dioxid kibocsátás a világon, és hogy ha a tendencia folytatódik, az emberiség túllépi a határt, mint ahogy a kísérlethez használt üvegedény is túlcsordult.