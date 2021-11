A zeneiskola száz éve született alapítójára emlékeztek Szekszárdon

Emlékkoncert és képavató volt vasárnap este Szekszárdon a Művészetek házában. A hajdani diákok, régi ismerősök, zenebarátok emlékeztek a száz esztendővel ezelőtt született Husek Rezsőre, a szekszárdi zeneiskola alapítóigazgatójára, a megye zenei életének felélesztőjére, a megyeszékhely díszpolgárára.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely a buszsávban rövidíti a menetidőt (videó)

A hangverseny kezdetén Csötönyi László, a szekszárdi önkormányzat Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke idézte fel a hajdani kiváló zenetanár, zongoraművész emlékét. Megismerkedésük személyes történetével kezdte, akkor a mostani koncert színhelyén Husek Rezső zongorán tolmácsolta Chopint, ő pedig verset mondott. Megragadta őt a művész szerénysége, hangszerének tisztelete, a zene iránti alázatossága. Csötönyi felidézte azt a nehéz, de szép munkát, amellyel évtizedekre meghatározta a megye zenei életének alakulását.

A megnyitót követte a zeneiskola hangversenytermébe kerülő portré avatása. Mert Szily Lajos – aki később, az alapító utódaként, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója lett – kezdeményezte az emlékkoncert mellett egy Husek Rezső portré festését, amely a zeneiskola koncerttermének falára kerül. Ezt a képet Baky Péter festőművész készítette, aki a Művészetek Házának korábbi igazgatójaként személyes kapcsolatban is állt a portré alanyával.

Az iskolaalapító zenetanár, akinek tiszteletére most advent első vasárnapján tartottak emlékkoncertet, 1955-ben jött Szekszárdra, miután a Népművelési Minisztériumban aláírták a zeneiskola alapítólevelét. A zeneiskolát még abban az évben, december 5-én, a Hunyadi utcai hajdani kultúrházban felavatták, s attól kezdve Szekszárdon, majd a megyében is felpezsdült a zenei élet. Korábban is voltak ennek a művészetnek lelkes hívei, Tucsni László, Kaszás Endre, de a zeneiskola indulása az igazi zenei élet kezdete volt. Ezt követően Bátaszéken, Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Tamásiban és Tolnán is lettek zeneiskolák.

Később Husek igazgató úr elindította a Zenetanárok Országos Zongoraversenyét is, emellett alapítója volt a szekszárdi Liszt Ferenc Társaságnak, Cziffra-díjas zongoraművészként pedig szólóesteken mutatta be a zeneirodalom legszebb műveit. Most vasárnap, az esti ünnepen a hajdani, azóta híressé lett diákok és a mostani zeneiskolások nagyszerű koncerttel tisztelegtek a száz éve született alapítóigazgató emléke előtt.