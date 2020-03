A zöldhulladék alatt sün lehet

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Az éjszakai életmódot folytató, védett keleti sün előszeretettel választja telelő, majd nappali búvóhelyül a kertekben, parkokban felhalmozott lomb- és rőzserakásokat. A nőstények itt ellenek, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés könnyen teljes családok pusztulását okozhatja – figyelmeztetett közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Azt kérik, hogy akinek növényihulladék-rakással kell dolgoznia, az esetleg oda húzódó állatok védelme érdekében tartson be néhány óvintézkedést. Először is ne vasvillával essen neki a rakásnak, hanem a szerszám nyelével, kesztyűs kézzel fentről lefelé haladva előbb forgassa át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta sün. Ez az óvatosság különösen ajánlott a május-júniusi ellési időszakban, amikor a menedékekben a hetekig vak és szinte magatehetetlen sünkölykök is ott lehetnek. A hulladék eltüntetésének ne a kupac felgyújtsa legyen a módja, mert a lángok elől a felnőtt sünök sem tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödés, így szó szerint megsülnek.

Ha a gallyrakás megbontásakor sünfészek kerül elő, semmiképpen sem szabad összeszedni a kölyköket és elkezdeni nevelgetni őket. Ehelyett kellő vastagságban vissza kell pakolni az ágakat és a leveleket a fészekre, majd a nőstényre hagyni a továbbiakat. Érdemes legalább négy-öt hetet várni, amíg a kölykök annyira megerősödnek, hogy éjszakánként követik anyjukat, de emellett érdemes alternatív búvóhelyet is kialakítani nekik gallyakból, levelekből.