A zombai talentum Bonyhádon folytatja

Bíró Botond négyszer is kiérdemelte a „Tolna Megye Talentuma” címet, lakóhelyén, Zombán pedig a múlt évben kapta meg Rozsnyay Mátyás díjat. Több ízben nyert országos tanulmányi versenyt, magyarból, németből, földrajzból is szép sikereket ért el.

Lehet, hogy ötven év múlva is azt mondom majd, hogy ez volt a pályám csúcsa – mondja Varga-Szűcs Alexandra földrajz tanár Bíró Botond első helyezésével kapcsolatosan. A nyolcadikból épphogy csak elballagott fiú ugyanis megnyerte a Teleki Pálról elnevezett földrajz-földtan verseny Kárpát-medencei döntőjét.

Ez a megmérettetés rendkívül összetett, a finálé három napig tartott Egerben, és terepgyakorlat is a részét képezte. Emellett tesztet töltöttek ki a versenyzők, szóban is bizonyítaniuk kellett rátermettségüket, és a kőzettanhoz szintén konyítaniuk illett. A szép eredményhez Varga-Szűcs Alexandra szerint nem általános, de még csak nem is középiskolás szintű tudásra volt szükség. A fiatal tanárnő két évig tanította Botondot, aki hihetetlen jó topográfiai alapokkal rendelkezett, erre építkeztek szorgalmasan.

Hasonló a helyzet a többi tárgyat illetően is, amelyekben a zombai fiú kiválóan teljesít. Országos német tanulmányi versenyen megyei első helyezett lett, tanára Mátis Éva volt. Takácsné Köteles Anikó a Lotz János szövegértési és helyesírási-, illetve a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre készítette fel Botondot. Azt mondja, hogy tanítványának valószínűleg alapvetően kiváló nyelvérzéke van, amelyhez szorgalom párosul.

Botond tanárai szerint kitartó, a munkában alázatos, nagy a teherbírása, rendkívül tájékozott, segítőkész és szerény. A magyar tanár szerint az eredmények lelkileg megerősítették a fiút, akire ma már osztálytársai is nagyon büszkék. Hogy aztán egy ilyen szerteágazó tehetséggel megáldott fiatalból mi lesz, egyelőre nem tudni, annyi bizonyos, hogy a bonyhádi evangélikus gimnáziumban folytatja tanulmányait. Itt valószínűleg tárt karokkal várják, ám ahhoz, hogy bejusson, a felvételin ugyanúgy teljesítenie kellett, mint bárki másnak. Erről már maga Botond mesél, aki szombaton ballagott el a zombai általános iskolából. Természetesen nem távozott üres kézzel, a tarisznya mellé az önkormányzattól utalványt kapott, amely egy kerékpár megvásárlására jogosítja. A Hungária Takarék ajándékcsomaggal és plakettel, a német nemzetiségi önkormányzat szintén ajándékkal jutalmazta.

Bíró Botond a felső tagozat mind a négy évében megkapta a megyei önkormányzat „Tolna Megye Talentuma” címét, tavaly az önkormányzat Rozsnyay Mátyás díjjal tüntette ki.

Botond azt mondja, arra számít, a gimnáziumban még többet kell majd tanulni. Mesél a megmérettetésekről is. Egerbe például a szülei kísérték el, a földrajz versenyen elért eredményének egyik jutalma pedig egy egyhetes beregszászi tábor. A nyár emellett megérdemelt pihenéssel telik majd, bár a fiú rendszeresen segít a kertben szüleinek. Azt is megtudtuk, hogy van egy kutyája, vele szívesen sétál, és persze amikor ideje engedi, olvas. Botond óvodás kora óta táncol, így ezen a héten a Zombai Hagyományőrző Egyesület táborában a szombati falunapra készül a többi táncossal együtt.