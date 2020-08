Ács Rezső az adóhatóságtól kér közérdekű adatokat

Ács Rezső polgármester (Fidesz-KDNP) mai sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a NAV-hoz fordul közérdekű adatigénylési kéréssel az ÉSZ két képviselője, Bomba Gábor és Csötönyi László ügyében, akik a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása szerint nem igazolták köztartozásmentességüket, és így nem szerepeltek a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Emiatt pedig mindvégig törvénysértő is lehetett a szekszárdi közgyűlés működése. Elmondta, bár augusztus végén soron kívül hívta össze a közgyűlést, hogy folytassák le a köztartozással kapcsolatos eljárást, az ÉSZ frakciója ezt elutasította. Erről tájékoztatta a kormányhivatalt, s ezért fordul most a NAV-hoz. Újra emlékeztetett, hogy a méltatlansági ügyek a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottsága (KCVB) hatáskörébe tartoznak, aminek azonban az egyik érintett, Csötönyi László az elnöke.

– Mindig ahhoz tartottam magam, hogy az önkormányzatnak a jogszabályok betartása mellett, törvényesen kell működnie. Igaz ugyan, hogy a két képvselő bemutatott igazolásokat, de Bomba Gáboré tavalyi keltezésű, Csötönyi Lászlóé pedig idén augusztus 10-én kelt, és a kettő között valószínűleg volt olyan időszak, amikor volt köztartozásuk. Remélem, legközelebb arról tudok beszámolni, hogy lezárult a vizsgálat, és aminek ki kell derülnie, kiderült – mondta többek közt a sajtótájékoztatón a polgármester.

Arról is beszélt, hogy a pandémia várható második hulláma miatt kérte a gazdasági és városfejlesztési bizottságot, különítsen el forrásokat negyvenezer darab gumikesztyű, harmincezer darab maszk, és tízezer flakon fertőtlenítő folyadék vásárlására.