Ács Rezső most sűrű hetet értékelt

A még el nem fogadott költségvetésről, a nyugdíjasok foglalkoztatásáról és arról is beszélt Ács Rezső, hogy a Hermann Ottó utcában befejezte munkáját az Alisca Bau Kft. A szekszárdi polgármester hétértékelőt tartott.

Sűrű volt a hét a szekszárdi polgármester szerint. Hétfőn ott volt például, amikor a Hermann Ottó utcában az Alisca Bau Kft. levonult a munkaterületről. Ács Rezső elmondta, közvetlenül a gázrobbanás után elmondta, végig a lakók mellett áll a város, ez ezután is így lesz. – Büszke vagyok a szekszárdi vállalkozókra, akik az első szóra jöttek, és segítettek, és megtalálták azt a megoldást, amellyel megmenthető az épület. Magyarországon ez unikum. A szerkezet megerősítését az Alisca Bau filmre vette. Nemcsak a lakóknak szeretné megmutatni, hogy stabil az épület, hanem építész hallgatóknak is bemutathatnák ennek segítségével a hazánkban egyedülálló eljárást – közölte a városvezető. Hozzátette, hogy jelenleg nyolc önkormányzati lakásban tizenheten laknak a károsultak közül.

Ács Rezső beszélt arról is, hogy hiába hívta meg a frakció vezetőket, közülük csak Máté Péter fideszes frakció vezető jelent meg, hogy egyeztessen vele a a város idei büdzséjéről. – Február 28-ig szerettük volna elfogadni a költségvetést, de úgy tűnik, két hét nem volt elég az ÉSZ-nek a tervezet áttanulmányozására. Március 15-ig el kell fogadni, különben az állami támogatások jelentős mértékben csökkennek, és megakadnak a pályázatok és fejlesztések.

A polgármester szót ejtett dr. Haag Éva fideszes képviselő távozásáról. Elmondta, hogy bántja a dolog, hiányozni fog dr. Haag Éva tudása, és nem érti, miért támadták.

Idősek foglalkoztatása

Érdekes esemény volt a héten a polgármester szerint a nyugdíjas foglalkoztatási fórum. Ács Rezső utalt rá, hogy Szekszárd korábban megkapta az Idősbarát önkormányzat címet. Kifejtette továbbá, hogy tavaly negyven vállalkozást járt végig, és azt tapasztalta, többen munkaerő hiánnyal küzdenek. Szekszárdon több, mint nyolcezer nyugdíjas él, és ugyan ők nem oldhatják meg a munkaerő hiányt, hiszen nem is minden területen alkalmazhatók, bizonyos területeken, így az adminisztrációban, csökkenthetik a feszültséget. Elmondta, fórumot szeretne rendezni, amelyre meghívná a nyugdíjas szervezeteket, valamint a szövetkezet képviselőit, és a vállalkozókat, hogy egyeztessenek a lehetőségekről.

Utalt a kampányra

Mint minden hétértékelőn, úgy most is utalt az ÉSZ választási kampányára a polgármester. – A szlogen úgy hangzott, hogy Vissza kell adni Szekszárdot a szekszárdiaknak. Ezért nem érthető például, hogy miért Ürömről hoztak valakit a sportközpont élére. Az új vezető nevét tudni lehet, Malomsoki Krisztián Milán – mondta Ács Rezső. Hozzátette, volt alkalmas szekszárdi pályázó, de a város környékéről is akadt jelentkező. Arról is beszélt, aggályos, hogy az ÉSZ összefésülteti az önkormányzati cégek adminisztrációs, pénzügyi és informatikai feladatait, szerinte félő, hogy mindezt adatbázisként lehet használni. Ráadásul erről tudomása szerint egy szegedi céggel kezdett tárgyalni az ÉSZ.