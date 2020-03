Ács Rezső nem derűlátó a fejlesztéseket illetően

Hétértékelőt tartott Ács Rezső. A szekszárdi polgármester a fejlesztések megakadásáról, a civil szervezetek támogatásának változásáról beszélt, és arról, hogy változatlanul jó a város és Szekszárdi Rendőrkapitányság együttműködése.

Nehéz helyzetbe kerülnek Ács Rezső szerint a szekszárdi civil szervezetek, mivel rendezvényeikhez meg kell előlegezniük az önkormányzati terek bérleti díját. A polgármester úgy tudja, ezt később aztán megkaphatják bizottsági döntés alapján. Ám mert esetenként súlyos százezrekről van szó, és mert e szervezetek nem ilyen tőkeerősek, nehéz helyzetbe kerülhetnek. Teremhasználati engedélyt ráadásul előzetesen kell kérniük, ez pedig megnehezíti az események szervezését.

A városvezető szerint az eddigi gyakorlat a civileknek adható természetbeni juttatásokról egyszerűbb és az egyesületeknek kedvezőbb volt, hiszen ha szabad volt a terem, jobban tudtak tervezni, ráadásul pénzükbe sem került annak használata.

Ács Rezső szerint szintén nem örömteli változás, hogy lelassulnak a város projektjei. És mivel ezekre többségükben uniós forrásokat nyert el a város, a késedelem ezen összegek elvesztésével és a fejlesztések meghiúsulásával járhat. Az uniós ciklus 2014-től 2020-ig tart ugyanis, és 2022-ig kell elszámolni a pályázati pénzekkel, a csúszás azonban a kivitelezést több esetben erősen kétségessé teszi.

Így van ez szerinte a Zöld Város projekttel, amelynek tervezői pályázatát az ÉSZ-es bizottságok érvénytelenítették. A polgármester azt mondta, eddig úgy áll a dolog, hogy az ÉSZ száz parkolót kivenne a tervezetből, bekerülne viszont egy lakóház karbonmentessé tétele. Arra a kérdésre, hogy a száz parkoló helyett tudomása szerint épül-e parkolóház, Ács Rezső azt válaszolta, információi szerint az ÉSZ azt az elgondolást, hogy a volt fűtőműnél hozzanak létre egy ilyen létesítményt a Kölcsey lakótelepen lakók tiltakozása miatt elveti.

Egy hónapot biztosan csúszik az új orvosi rendelő kialakítása. Ács Rezső elmondta, 2020. februárjában a gazdasági bizottság még jóváhagyta a döntést, és felkérte őt a szerződés aláírására a Szabó Dezső utcai építkezéssel kapcsolatban. A legutóbbi közgyűlési ülésen azonban Murvai Árpád képviselő a kivitelezés elindításának felfüggesztését kérte. Harminckilenc lakó írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben tiltakoznak a beruházás helyszíne ellen.

Ács Rezső elmondta, a hely kiválasztása építész- és orvosszakmai kérdés volt. A szakértők a Szabó Dezső utcai helyszín előtt hat másikat vizsgáltak meg, ez tűnt a legjobbnak, mivel a megfelelő számú parkolót is ki tudják alakítani, továbbá önkormányzati területről van szó, így nem kell a telekért fizetni. Az új rendelő négyezer-ötszáz embernek biztosítana a jelenleginél sokkal jobb körülményeket, hiszen a Baktában lakók most az I. Béla gimnáziumnál lévő szűk rendelőbe járnak. Mivel a beruházás jórészt TOP-os pályázati pénzből valósulna meg – amelyet a Süli János miniszter által felajánlott forrásból egészítenek ki – ebben az esetben is félő, hogy végül kicsúsznak a határidőből.

A Generációk parkjával kapcsolatban Ács Rezső ugyanezen a véleményen van. A kivitelezés már mehetne, a helyszínnel kapcsolatban pedig nem az önkormányzat, hanem a Helyi Akciócsoport döntött.