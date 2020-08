Agrárgyűjteményt hozott létre

Köszöntötte a kilencven­éves Beödök Bertalant a decsi polgármestere, Heberling Tibor. A rendezvényen a település más prominensei és az ünnepelt rokonai is részt vettek. Az idős férfi aktív korában pedagógus volt és közéleti szereplő: a helyi és a megyei önkormányzat képviselője. Palánkon tanított, neki köszönhetően épülhetett meg az ottani középiskola tornacsarnoka a kilencvenes évek elején. Az intézményben mezőgazdasági múzeumot létesített, kiegészítve az agráranyagot a szintén ott képzett pékek és hentesek eszközeivel. Fájdalmára ez a gyűjtemény, nyugdíjba vonulása után máshová került, egy szűk kis helyre zsúfolták be. Ugyanakkor saját decsi házánál is ügyködött: négyszáz eszközből álló mezőgazdasági kiállítást hozott létre.

Sokat tett az iskola névadója, Csapó Dániel munkásságának megismertetéséért. Sírját rendbe hozatta, elindította a megemlékezések sorát. A közelmúltban jelentős szerepe volt abban, hogy helyreállították a palánki iskola harangját. Ennek hivatalos avatását a tanévkezdéskor, szeptemberben tartják.