Ahogy hidegebb lesz, megtelik a melegedő

A megyében csak Szekszárdon van arra lehetőség, hogy éjszakára is befogadják a hajléktalanokat. Pakson és Dombóváron csak nappali melegedők vannak, ahol főtt ételt kapnak, tévét nézhetnek, fürödhetnek és moshatnak is a rászorulók.

Október 15-től az emberek is jobban odafigyelnek a hajléktalanokra. Ez az a dátum, amikortól életvitelszerűen nem lehet közterületen tartózkodni. Magam is tanúja voltam egy esetnek, amikor az egyik szekszárdi posta várójában, a melegben, a széken üldögélt egy középkorú férfi. Mivel órák óta ott tartózkodott és egyértelművé vált, hogy nem ügyet intézni ment oda, a posta dolgozói érdeklődtek nála, hogy jól van-e, vár-e valakire. Mivel semmire nem reagált, azt mondták neki, hívják a mentőt, erre egyből megszólalt, tiltakozott, hogy nincs rá szüksége.

Megoszlik a lakosság szimpátiája a hajléktalanokkal kapcsolatosan, mondta Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője. Egy részük együttérez velük, de nagyon sokan ellenszenvvel tekintenek rájuk. Ez nem új jelenség, 17 éve dolgozik a szállón, azóta ezt tapasztalja. A hajléktalanok száma az elmúlt években jelentősen nem változott. A tajszámuk alapján történik a nyilvántartásuk, bár mindig akad olyan, akinek semmilyen irata nincs. Ebben az esetben segítenek neki beszerezni. Míg négy éve kétszáz körül volt a szállón megjelent hajléktalan, addig tavaly százötvenen vették igénybe a lehetőségeket. Szekszárdon egyébként az éjjeli menedékre naponta 20 férfit és 5 nőt tudnak befogadni, a nappali melegedőbe ötvenet, ugyanennyit a népkonyhán is. Ha nagyon hideg van és erre van igény, akkor plusz 12 főnek alakítanak ki éjszakai szállást a nappali melegedőben.

A „rutinos” hajléktalanok azonban általában nem kérnek az éjszakai elhelyezésből, még mínusz tíz fok alatt is inkább alszanak egy sátorban vagy összetákolt kajibában, mint, hogy a szállóra menjenek. Ettől függetlenül napközben közülük is sokan mennek be a melegedőbe, ahol a népkonyhán meleg ebédet kapnak, tévézhetnek, fürödhetnek, moshatnak, kártyázhatnak. Körülbelül 10-15 fő lehet az, aki csak napközben veszi igénybe a segítséget, de nem alszik bent a szállón, mondta Szűcs László.

A hajléktalanok többségét ismerik az intézmény munkatársai, akik tízen vannak, éjszaka viszont közülük egy van ügyeletben.

Dombóváron két évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék is, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. A melegedőben a népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér jut. Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás elmondta, ebédidőben van csúcsforgalom náluk is, aki bejön hozzájuk, az fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos teendőkben is tudnak neki segíteni.

Pakson tíz fő körüli az a létszám, akik rendszeresen felkeresik a helyi melegedőt, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. Október 15-től naponta húsz órát vannak nyitva, hogy minél tovább fedelet nyújtsanak a rászorulóknak. Pár évvel ezelőtt itt is volt éjjeli menedék, ami ebben a formában megszűnt. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek.

A fedél nélküliek többsége középkorú

A Menhely Alapítvány felméréséből kiderült: 12 hajléktalan közül egynek volt rendszeres munkája, ez a válaszadók mindössze 8 százaléka. Tíz hajléktalan közül kettőnek volt alkalmi munkája, tíz hajléktalanból három él gyűjtögetésből, kukázásból, minden ötödik hajléktalan kap önkormányzati támogatást, és minden tizediknek nincsen semennyi pénze. Az alapítvány szerint hátrányos a hajléktalanok munkaerőpiacon való elhelyezkedése szempontjából, hogy tízből hat hajléktalan elmúlt már 50 éves, és minden másodiknak legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége van. Az adatsorból kiderült az is, hogy tíz fedél nélküli közül négyen még nem voltak hajléktalanok egy évvel korábban. Egy korábbi felmérésben még tíz hajléktalan közül három gondolta azt, hogy fog még lakásban lakni.

