Egy egyedi ajándék páratlan örömöt szerezhet

Körülöttünk már lassan mindent előkészítettek a karácsonyra. Adventi díszbe öltöztek a városok, a boltok pedig már több hete kirakták a szaloncukrokat, karácsonyi díszeket, fatalpat. Sokak esze pedig annak ellenére, hogy nem ez lenne az ünnep célja, már hetek óta azon kattog, mit is adjanak ajándékba. Ebben próbálunk segíteni.

Sokan gondolják úgy, teljesen jogosan, hogy sokszor egy kisebb, de sokkal személyesebb ajándék szebb meglepetés, mint egy multinál vásárolt tömegcikk. Ezt bizonyítja az is, hogy jelentős számban voltak azok múlt heti szavazásunkon, akik vagy helyi kis üzletben vásárolt, vagy saját készítésű ajándékkal kedveskedne, esetleg egyedi, rendelt meglepetéssel. Utóbbi olvasóinknak kedvezünk leginkább eheti ajánlatunkkal, ugyanis Sebestyén Edinával, a Pascal Ajándékbolt társtulajdonosával ötleteltünk arról, milyen páratlan tárggyal lephetjük meg szeretteinket.

Edina elmondta, mostanában leginkább a különböző egyedileg készített puzzle keresett náluk, az egyénre szabott termékek közül. Ezen felül sok megrendelést kapnak pólóra, flitteres „simizős” párnahuzatra, vagy épp bögrére. Nagyon pörögnek még a különböző üvegek, legyen az akár dombornyomott, vagy egyenesfalú, fotóval díszített darab.

Az előbb említettek közül leggyakrabban egyébként bögrét kérnek tőlük, főként tesós, halas, vadászos képekkel, idézetekkel vagy családi fotóval ellátva. Nyilvánvaló, hogy a mintáknak csak a kreativitás szabhat határt. A kisebbeknek nagyon szoktak tetszeni a Pizsihősökkel vagy a Mancs őrjárattal feldíszített darabok, de az idősebbek tetszését is gyakran elnyeri a sorozat sztárok fotójával készítettek. Egyedi, saját ötlet alapján készült unikornis cicás bögrét is mutatott, amikor ott jártunk. Persze ezekre mondhatnánk, hogy nem feltétlenül személyesek, de ez is megoldható némi kreativitással. Egy sokat emlegetett idézet, vagy épp az ajándékozó és meglepett között kialakult szólásokkal személyesebbé lehet tenni bármit. Természetesen mindez nemcsak egy bögrén képzelhető el, hiszen szinte bármire lehet nyomtatni, a korábban említett kirakóson, pólón, párnahuzaton túl is. Példaként csinálnak autós matricákat, kötényt, vászon bevásárló táskát, egéralátétet, tornazsákot, valamint autós napellenzőt is, de bármilyen ötletre vevőek.

Ezen felül szép ajándék lehet ilyen szempontból valamilyen „páros”, összeillő dolog. Egymást kiegészítő felirat, vagy kép a pólókon. Például képregény rajongóknak épp egy Batman – Batmannel vagyok póló páros. És így tovább…

Persze vannak különlegesebb rendelések is, amik jó példaként szolgálhatnak egy-egy ajándékhoz. Nemrég például saját fotókkal ellátott francia kártya csomagot rendeltek Edináéknál. Mint megtudtuk, ez akár UNO vagy magyar kártyával is megoldható művelet, sőt, akár saját tervezésű kártyajátékot is tudnak készíteni, nyilván egy bizonyos árért.

Ezekbe az ajándékokba, ha nem is mi készítjük, tényleg bele tudjuk tenni egyéniségünket és szeretetünket, hiszen egy ennyire személyre szabott ajándékot nem tudna akárki kitalálni. Persze ezzel a végtelen lehetőséggel még mindig bajba lehetünk, végül is mit válasszunk, de itt már tényleg elég, ha csak a szívünkre hallgatunk.