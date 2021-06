Ajándékot vitt a családoknak a polgármester

Újabb kilenc bonyhádi család részesült babacsomagban. A város ajándékát ezúttal is személyesen adta át az érintetteknek Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere elmondta, örömmel fogadták a családok, többségüknél az első kisbaba megszületéséhez gratulálhatott.

– Nagyon boldog vagyok, hogy 2021-ben elindíthattuk ezt a kezdeményezést, amit egyébként már régóta tervezett az önkormányzat – összegezte Filóné Ferencz Ibolya. Reményei szerint – és a védőnők tapasztalatait is alapul véve – közel száz családhoz jut el egy év alatt a babacsomag, ami azért is különleges, mert egy helyi vállalkozót is segíthetett ezáltal a város, ugyanis Bonyhádon készülnek az országosan is közkedvelt termékek.

Tavasszal a 2021 január, február hónapban született kisbabák kapták meg az ajándékukat, legutóbb pedig a márciusban és áprilisban világra érkezettek. Hozzátette, egy újszülött a városnak is fontos, hiszen ilyenkor egy újabb ifjú bonyhádival gazdagodik a közösség, aki remélhetőleg hosszú évtizedeken át tekinti majd otthonának Bonyhádot.

Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata segíteni ezt a folyamatot, és az itt élő családokat.

– A támogatás sokféle: fejlesztéseket valósítunk meg, új bölcsődei férőhelyeket biztosítunk, óvodákat újítunk fel, közösségi és játszótereket alakítunk ki. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy még szerethetőbb és élhetőbb hely legyen Bonyhád – sorolta. A település fejlődését szolgáló fejlesztések mellett – folytatta – a szimbolikus kezdeményezések is legalább ilyen hangsúlyosak. Ezért indították el évekkel ezelőtt az Életfa programot, és ezért vezették be most a babacsomagot, amellyel valamennyi újszülöttet és gyermeket vállaló családot megajándékoznak.

Borítóképünkön Filóné Ferencz Ibolya polgármester (archív)