Akácligetükben minden a helyére kerülhet

Az Akácliget Alkotóműhely tavaly májusban alakult a Közösségek Hete programsorozatba becsatlakozva.

Az Eredics Júlia és Nagy Gábor vezette egyesület célja elmondásuk szerint a közösségi élet erősítése és ápolása Bátán, és természetesen környékén. Továbbá az, hogy a résztvevők alkotó gondolatokkal térjenek haza, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy olyan eseményen vegyenek részt, ahol ki tudnak szakadni a mindennapok szürkeségéből. Természetesen nem lenne alkotóműhely, ha nem az alkotás állna előttük célként. Ez azonban nem afféle alkotás, ami fizikai valójában megragadható, sokkal inkább közösségi és egyéni szellemi fejlődés folyamata. Azt a régi, már-már elfeledett hagyományt szeretnék visszahozni a mindennapokba, amikor a falvak lakói még rendszeresen összejártak, kikapcsolódtak, szórakoztak és művelődtek.

Programjaik között szerepel gyakorlatias foglalkozás, mint a tavalyi nyitó rendezvényük, a gyümölcsoltás, és vannak olyan szellemi feltöltődést és fejlődést segítő előadások is, amelyek más népek kultúráját hozzák közelebb, mint a tavalyi Thaiföldről szóló úti beszámoló, és olyan is, amely akár a mindennapokban is szerves részét képezheti az érdeklődők életének, mint a modern építőanyagokról szóló előadás tavaly. Mindez elsősorban a közösség építését szolgálja, azt, hogy az érdeklődők kiszakadjanak abból a skatulyából is, amely rájuk ragadt valamilyen módon, és igenis, nyissanak az új felé, érdeklődjenek, ezzel újraértelmezve saját szerepüket a közösségükben.

Az Akácliget Alkotóműhely idén halad tovább a megkezdett úton, újra szerveznek gyümölcsoltást, de az idei programok között szerepel újabb úti beszámoló, gondolatokat ébresztő előadás, sőt, zenei feltöltődés is.

Elmondásuk szerint apróság, de mégis nagyon fontos visszajelzés az, hogy míg eleinte csak ők készültek pogácsával, borral, finomságokkal, addig az utóbbi programokon már az érdeklődők is készültek rágcsával és itallal. Ez pedig azt jelzi, hogy jó úton haladnak céljuk felé.

Természetesen a jövő még sok mindent megváltoztathat, de terveik átlépnek Báta határain, szívesen várnak bárkit, aki érdeklődik a programok iránt, nyitnának a helyi és nem helyi fiatalok felé is, sőt, akár még tábort is szerveznének egyszer.

Egymást inspirálva haladnak előre, akácligetükben tanakodva, gondolkodva, tanácskozva találják ki eseményeiket, remekül szemlélteti mindezt bemutatkozásuk, melyben úgy írnak „az emberi idő és a természet tökéletes összhangjában minden gondolat és terv a helyére kerül.” Ebben a szellemben szervezik az eseményeket, ebben a szellemben szeretnének igazi közösséget alkotni.

Borítóképünk a tavalyi meseesten készült!