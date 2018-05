Akár napi kétszáz kilogramm élelmiszer is jut a rászorulóknak

Hosszas előkészítés után született meg az a 2020-ig szóló szerződés, amely értelmében átveszi a helyi áruházakban megmaradt élelmiszert és rászorulóknak továbbítja a Paks Kistérségi Szociális Központ – közölte a témában tartott sajtótájékoztatón Szabó Péter.

A város polgármestere azt mondta, évente akár tízmillió forintra rúghat azoknak az élelmiszereknek az értéke, amit sikerül megmenteni a megsemmisítéstől. Mint kifejtette, naponta akár 200 kilogramm élelmiszert oszthatnak szét Pakson, későbbiekben pedig a kistérségi központ működési területén lévő településeken.

– Jellemzően zöldségről, gyümölcsről és pékáruról van szó, ami az élelmiszermentő programban partner paksi Tesco áruház polcairól kerül le – közölte Szabó Péter. Felhívta a figyelmet arra, hogy lejárat előtti, fogyasztásra alkalmas minőségű termékekről van szó. A program nem új, ahogy a polgármester is kitért rá, országszerte már mintegy 200 áruház vesz részt benne.

A Paks Kistérségi Szociális Központ feladata az adományok gyűjtése és továbbítása, amit eddig is megtett. Pakson – mint mondta – kifejezetten jó az adományozási hajlam, különösen a hajléktalanok nappali melegedőjének megnyitása óta érkezik sok adomány. A mostani feladat azonban az időtartama és az élelmiszer mennyiség miatt sokkal bonyolultabb. Megvalósulásáért Borbás László tájékoztatása szerint közel egy éve dolgoztak. Elsősorban a szállítókapacitás hiánya miatt az önkormányzat támogatása nélkül nem is kerülhettek volna az aláírások a szerződésre.

Az élelmiszermentéshez Paks Város Önkormányzata napi négy órában biztosít járművet minden egyes munkanapon. A szerződés szerint ugyanis minden reggel átveszik az élelmiszereket, amit a központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai szortíroznak, csomagolnak és még azon a délelőttön át is adják a rászorulóknak.

Fel kell készülni minden lehetőségre

– A lehetőségek, eszközök megvannak, egy belső átszervezés után a humánerő is rendelkezésre áll – mondta Borbás László. Az igazgató arról is beszámolt, hogy harminc olyan családot vontak be, akikkel korábban is kapcsolatban álltak. Később ez akár két-háromszáz is lehet, mert, ha a rendszer beválik, partnerségre lépnek a paksi Aldi áruházzal is és kiterjesztik a programot a kistérség településeire, tájékoztatott Borbás László. Elmondta, a legnagyobb nehézséget az adja, hogy előre nem lehet tudni, milyen és mennyi élelmiszert kapnak. Az indulás napján csupán 30 kiló volt, ám a Tesco áruházlánc adatai szerint a napi átlag 200 kiló. Az igazgató azt is elmondta, hogy a Paksi Nagycsaládosok Egyesülete és a Segítők Háza vállalta, hogy segít az adományok eljuttatásában. Mint megjegyezte, fontos, – miután az év összes munkanapjáról van szó –, hogy nem lehet a segítség ad-hoc jellegű. Fel kell készülni azokra az esetekre is, amikor jelentős mennyiséget kapnak, és arra is, ha elenyészőt.