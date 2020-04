Aki másokkal van elfoglalva, az fél

Egy kisebb közösségben, mint amilyen egy falu is, sokkal hamarabb célponttá tud válni az ember, ha elterjed róla egy hír, még ha az nem is igaz. Akad erre példa most, a koronavírus-járvány idején is.

A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Több olyan Facebook-bejegyzéssel lehetett találkozni a napokban, amelyben a külföldről hazatért panaszos arról ír, hiába tartja be a kéthetes karanténra vonatkozó előírást, családtagjait megszólják, az emberek részéről félelmet tapasztalnak, még úgy is, hogy a fertőzés nem igazolódott be. Az ilyen magatartás okairól Heilmann Ágnes klinikai szakpszichológust kérdeztük. A szakember elmondta, a nem kellően informált emberek a vélt gondolatok, vagy a szájról szájra továbbadás révén kellemetlen helyzetbe hozhatják a másikat, és ezzel elindul a megbélyegzés. Ennek hátterében az is állhat, hogy az egyén a saját félelmeitől tud megszabadulni egy időre az által, hogy a másikkal foglalkozik. – Ha valakiről kiderül, hogy koronavírusban érintett, fontos, hogy ne úgy kezeljük, hogy eljött számára a vég. Figyelembe kell venni a körülményeket, és azt is, hogy van esély a gyógyulásra. Ne az el-, hanem az odafordulás vezéreljen. Ebben a helyzetben a beteg számára ugyanis legalább annyi lelki támogatás szükséges, mint testi – hangsúlyozta Heilmann Ágnes. Arról is beszélt, a tömeges pánik jelenségét többnyire egy nem várt esemény, egy, a társadalom egészére nézve veszélyes helyzet szüli. A pánik hátterében egyfajta (vész)reakció áll, amely a tehetetlenség és egyben a kiszolgáltatottság érzéséből fakad. Mindig szorongás kíséri. Az ember hirtelen tenni akar, de gyakran nem tudja, hogyan. Az azonnali tettvágy, valamint a kellő ismeret hiánya azt eredményezi, hogy azt követi, amit a többség. Ez magyarázza a boltok megrohamozását is. A klinikai szakpszichológus hozzátette, a pánik egy világjárvány esetén természetes reakció mindaddig, amíg a szorongás, a bizonytalanság, az esetlegesen fellépő frusztráció nem hatalmasodik el túlzottan. Vagyis amíg az ember el tudja látni a teendőit, a munkáját, az életvitelét a megváltozott helyzethez alkalmazkodva tudja folytatni, és a gondolatait, valamint a kapcsolatait nem csak a vírus miatti pánikszerű érzések töltik ki. Persze egy ilyen rendkívüli helyzetben nem könnyű megőrizni a józan ítélőképességet, de tudatossággal és szervezettséggel megoldható. A szakember azt tanácsolta, hogy aki otthonmaradásra kényszerül, az is tartsa magát egy napirendhez. A mozgás elengedhetetlen a testi-lelki egészség megőrzéséhez, és a modern technikának köszönhetően a kultúráról sem kell lemondani. Tanulásra, új receptek kipróbálására szintén kiváló ez az időszak, míg mást a kertészkedés, a nagytakarítás kapcsol ki. – De ami talán a legfontosabb, figyeljünk egymásra, embertársainkra. Különösen az egyedül élő, idős családtagokra, ismerősökre kell sok időt fordítani. Ez a helyzet amellett, hogy félelmeinkkel és szorongásainkkal szembesít, emberi kapcsolatainkat is próbára teszi. Megtaníthat minket arra, hogyan legyünk alázatosabbak, fegyelmezettebbek, felelősségteljesebbek – mondta a klinikai szakpszichológus. Az álhír terjesztése bűntett Az álhírek terjesztése a jelenlegi helyzetben ez különösen veszélyes – mondta Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Hozzátette: ne higgyen el mindent, amit a közösségi oldalakon olvas! Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! Ha valaki bizonyíthatóan álhíreket terjeszt, az bűncselekményt követ el. Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az álhírterjesztő elkövetheti a közveszéllyel fenyegetés bűntettet is, ha azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget. Akár öt év szabadságvesztést is kaphat.