Aki végigjárta már a kálváriát, az azonnal beoltatná magát

Sajnos ismét növekszik a koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált száma, annak ellenére, hogy nem lazítottak a veszélyhelyzet szabályain. Itthon is terjed a brit mutánsvírus. A helyzetből csak és kizárólag a védőoltás nyújthat kiutat, írta naplójába dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

Egy betegem december elején fertőződött meg koronával. Többször élet–halál harcot vívott, és csak mostanra javult az állapota. Az út, amit bejárt, sok szenvedés és többféle próbatétel elé állította – mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

– A betegség lefolyását azért írom meg, hogy a páciens történetével segítsem a bizonytalanokat az „oltani vagy nem oltani” dilemma eldöntésében. Előre tudni lehet, hogy a bizonytalanok végső döntése érzelmi alapon születik majd meg. Gondoljanak bele, hogy mennyire dühösek lennének saját magukra és a világra, ha ezt a kálváriát járnák végig egy szimpla védőoltás helyett.

A hatvan év feletti, dolgos, örökmozgó, vékony testalkatú egészséges férfi betegem karácsony környékén covid-tüdőgyulladással két hetet húzott le a járványkórházban. A gyulladása makacskodott, a röntgenkép szerint a folyamat sokáig romlott. A vírusos tüdőgyulladást bakteriális követte. Mivel a beteg általános állapota javult, antibiotikummal elbocsátották. Szűnni nem akaró, csillapíthatatlan hasmenése lett. Éjjel és nappal folyt belőle az anyag. Leoltás igazolta a clostridiumot, ami álhártyás vastagbél­gyulladásra utal. Ebben a fertőzésben is sokan meghaltak már. A gyógyulás titka a kezelés elindításának a gyorsasága. A páciens csontra soványodva az ágy és a mosdó között töltötte az életét. Éjjelre még a pelenka is felkerült rá. Az önellátói képessége egy időre elveszett, és ezzel az emberi mivolta is csorbát szenvedett. Egyre csak gyengült. Hatodik hete volt étvágytalan.

A fertőzőosztály főorvosának beolvastam a kórokozó-érzékenység/rezisztencia vizsgálatát és már küldte is a hatásos gyógyszert a felhőbe. Alapellátásban nem rendelhető gyógyszerre volt szükség. Ez segített, már nem kelt fel, nem kellett folyton vécére menni, csak feküdt és feküdt. Mindene vékonyodott, kivéve az egyik lába, ami megvastagodott. Felesége háromnapos panaszokkal hozta be a rendelőbe. A kórosan sovány férfin nadrágban is látszott, hogy az egyik lába kétszer vastagabb, mint a másik. Trombózist kapott. A covid és a hasmenés okozta kiszáradás és a mozgáshiány is hajlamosít rá. Tíz nap kórházi kezelés után, az új zárójelentéssel érkezett a felesége a rendelőbe. Egy év vérhígító-kezelést írtak elő neki. A trombózis volt a sorban harmadik, akár halálos betegség, amit sikeresen átvészelt. Ezt a betegségláncolatot, ami lavinahatást mutatott, képtelenség megemészteni. Neki sem sikerült. Egyébként a depresszió megjelenését covid utáni állapotként hónapokkal ezelőtt leírta a szakma. Három–hat hónap hangulatjavító gyógyszer szedése, az immunrendszer erősítése, roborálás következik, közben többször találkozunk.

Külön szerencse, hogy a tüdőgyulladás miatt nem volt olyan mértékű oxigénhiánya, ami a központi idegrendszerben károsodást okozott volna, így jó eséllyel fél–egy év alatt kiheveri a vírusfertőzést és annak következményeit. A beteg él, javulgat, tehát covid-sikertörténetet írtam meg.

A legtöbben ennek a történetnek az elkerüléséért sok mindenre képesek lennének, pedig csak annyira van szükség, hogy beoltassák magukat a koronavírus elleni oltóanyagok egyikével.

Én bármelyiket felvettem volna válogatás nélkül. A lényeg, hogy immunválasz kiváltására képes mindegyik. Az alapvető különbség annyi közöttük, hogy a koronavírusból mit és mivel juttatunk be az oltáskor.

Minél betegesebb valaki, annál fontosabb a mielőbbi beoltása.

– Nem oltható az, akinek életet veszélyeztető allergiás reakciója volt védőoltástól vagy gyógyszertől. Nem oltható, akinek két héten belül heveny lázas betegsége volt. Terheseket és terhességen mesterkedőket sem oltunk, mert erre nézve nincs még elég tapasztalat. A más védőoltások után kialakult oltási reakció, láz, gyengeség, fájdalom, duzzanat nem allergiás folyamat. Ezektől nyugodtan lehet oltani.

Nekem is hőemelkedésem lett a második Covid–19-védőoltás után huszonnégy órával. Egy lázcsillapító megoldotta a problémát. A karom kissé fájt, gyenge nem voltam.

Ugyanakkor én már könnyen vagyok, felszabadult vagyok, szabad vagyok. Megkaptam a második védőoltást is. Nagyon jó érzés, hogy közeleg a védettség napja.

Azt kívánom, hogy mihamarabb és minél többen éljék át ezt az érzést.