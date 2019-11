Alelnökként missziójának tekinti a megye fejlesztését

Azon szeretne dolgozni a megyei közgyűlés nemrégiben megválasztott új alelnöke, hogy Tolna olyan megye olyan hely legyen, ahol a jövendő nemzedékek is jól érzik majd magukat.

Orbán Attila a megyei közgyűlés nemrégiben megválasztott alelnöke Brassóban született 1973-ban, ott is érettségizett idegen nyelv szakon. Német és angol nyelvet tanult, románból is érettségizett. A teológián tanult görögül, latinul, héberül, Afrikában egy kicsit a zuluval is megismerkedett. Jelenleg az atomerőmű bővítése kapcsán oroszul tanul.

A Brassó megyei Apácán, Csere János szülőfalujában nőtt fel, amely a környék tíz magyar evangélikus falvainak egyike. Életének egyik meghatározó szereplője volt az a fiatal evangélikus lelkész, aki új légkört hozott magával, amikor a településre érkezett. Mivel zenész családból származott, zenére is tanította az általa szervezett ifjúsági kör fiataljait.

Gyanakodva figyelte őket a titkosrendőrség, de ez szerencsére már nem sokáig tartott, mert 1989 végén jöttek a nagy változások. Sem a falujukban, sem a családjában nem volt nagy hagyománya a továbbtanulásnak, de az említett lelkész sokakat rábeszélt erre. Azt is érezte, hogy őt szeretné a teológia felé terelni, ezért megkérdezte tőle, hogy milyen szakon lehet tanulni. Ő ugyanis egyenesen püspök szakra szeretett volna jelentkezni.

Harmad­évben lehetősége nyílt, hogy Kolozsvár helyett Nagyszebenben folytathassa tanulmányait, németül. A két város intézményei kapcsolatban voltak egymással, elismerték a másik vizsgáit. Nagyszebenben új távlatok nyíltak, Hamburg mellett egy fél évig misszionárius képzésen vehetett részt, majd a teológiát Kolozsvárott fejezte be.

Elvégezte a Babes-Bolyai Egyetem pedagógia-pszichológia szakát is. Tíz évig szolgált evangélikus lelkészként Arad környékén. A falu lakossága, ahol élt, nyolcvan százalékban katolikus volt, de nem volt helyben plébánosuk, ezért időnként az ő szolgálatát vették igénybe. További sajátosság volt, hogy Romániában egyetlenként vegyes, evangélikus és református volt a gyülekezet, amelyből szintén nyolcvan százalék református volt. Az együttműködést kiterjesztették a szomszédos falvakra és a baptistákra is.

Missziójának a gyülekezetek fejlesztését tekintette, amelynek egyik alapfeltétele a lelki ébredés, megújulás. Munkájának meg is volt az eredménye, mert például amikor átvette, az egyik falu gyülekezete hetven főből állt, amikor néhány év múlva átadta, már százötvenen voltak. Sorsa 2007-ben Dél-Afrikába vezérelte, mert tanulmányozni szerette volna az ottani lelki ébredést.

Már kint tudta meg, hogy ezt a folyamatot azok a misszionáriusok gerjesztették, akiknek utódainál ő is tanult a németországi intézetben. Egy évig a családja is kint élt, hogy minél többet lássanak, tapasztaljanak. Maradhatott volna kint misszionáriusként, de egy idő után mégis úgy érezte, az a hivatása, hogy a megszerzett tudást, tapasztalatot a Kárpát-medencében, saját népe körében adja tovább.

Hazamentek Erdélybe, majd 2009-ben, egy év gondolkodás után Szárazdra költöztek, ahol tíz évig éltek. Azért éppen Szárazd, mert még Dél-Afrikában kiderült, hogy a német misszionáriusok kapcsolatba kerültek a Szárazdról kitelepített németekkel. A két világháború között ugyanis a településen működött egy gyülekezet, amely éppen a kitelepítéssel szűnt meg. Feladatának érezte az újjászervezését.

Meg is alapítottak a községben egy missziót, amely nem csak gyülekezetépítésből állt, hanem megteremtették az anyagi alapokat is, szociális szövetkezet formájában. Építőbrigádot hoztak létre, gyümölcsöst telepítettek, később tagjaik sorából többen sikeres vállalkozók lettek. 2014-ben Orbán Attilát polgármesternek választották, a tisztséget öt évig töltötte be.

Augusztusban költöztek Paksra. Közben tanult is, előbb politikai kommunikációt, majd vezetés-szervezést. Egyik kutatási területe éppen a kampánystratégia, ezen belül a kommunikáció és kampányszervezés. Részt vett Süli János miniszer kampányaiban, a EU-s kampányban és tanácsadó volt több település idei önkormányzati kampányában. Mint hangsúlyozta, mindez nem csak a szakmája, hivatása, hanem a hobbija is. Szabadidejében hetente lefutja a maratoni távot, vagyis 42 kilométert.

Arra kérdésre, hogy a megyei közgyűlés alelnökeként mit tekint a missziójának, azt válaszolta, hogy egy komoly értékeken nyugvó, keresztény, konzervatív gyökerekkel rendelkező társadalmat a társaival oly módon továbbépíteni, hogy az egyben modern és innovatív legyen. Olyanná fejleszteni a megyét, amelyben a jelen nemezedék gyerekei és majd az unokái is jól érzik magukat. A múlt fontos alap, de a jelenben kell élni, ugyanakkor előretekintőnek lenni, tette hozzá a megyei közgyűlés alelnöke.