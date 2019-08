Államalapító szent királyunk értéket látott az emberben

Államalapító királyunk értéket látott az emberben. Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, s a népünk magyar. Ezek a gondolatok hangzottak el a megyeszerte tartott augusztus huszadikai megemlékezéseken.

Seleljo Alexandra, a Bartók Béla Zeneiskola tanára az idei Merész Konrád-díjas. Az elismerést példaértékű munkájának, kimagasló korrepetitori tevékenységének köszönhetően kapta meg. A zongoraművésznek Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere adta át a kitüntetést az augusztus 20-ai városi ünnepségen. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban tartott program Gaál-Martin Elvira és Kelemen Etel énekével kezdődött, majd a polgármester ünnepi beszédét követően az új gabonából készült kenyér megszentelésével folytatódott. A Fuszulykavirág Néptáncegyüttes műsora után a Virágos Bonyhádért! díjak átadása következett. Az önkormányzat és az újjáalakult COLONIA Alapítvány közös városszépítő programján a családi ház kategóriában Jaksa Györgyné, Reiszné Szőts Edit és Imhof Orolya részesült elismerésben. A társasházaknál a Dr. Kolta László u. 4., míg az intézmények/gazdálkodó szervezeteknél a Strand Büfé, a Ring Bisztró és a Gondozási Központ.

– Államalapító királyunk értéket látott az emberben, és képes volt értékként tekinteni az ide érkező idegenekre is – egyebek mellett erre mutatott rá beszédében Szabó Péter, Paks polgármestere, a Deák-ház udvarán tartott ünnepségen. – Tisztelettel övezte azokat, akik tudásukkal, munkájukkal gazdagítani akarták formálódó országunkat. Elég városunk elmúlt négy évtizedére gondolni, hiszen mostani jólétünk sok olyan embernek is köszönhető, akik idegenként érkeztek ide tudásukkal, fizikai erejükkel azt a gyarapodó jövőt építeni, aminek ma mi is részesei lehetünk.

A történelmi egyházak közreműködésével zajló kenyérszentelés, kenyér megszegés és a szeletek szétosztása után kulturális műsorok szórakoztatták a közönséget, de nemcsak itt, hanem az Erzsébet-színpadon és a Hajószínpadon is.

– Szent Istvánt méltán tartjuk számon történelmünk legnagyobbjai között. Neki köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, és büszkén mondhatjuk: hazánk ott van a Kárpátok alatt, és népünk a magyar. – Ez a gondolat is elhangzott a ma délutáni tolnai ünnepen, Appelshoffer Ágnes polgármester beszédében.

Az ünnepi program a hagyományokhoz híven, a Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub által szervezett arató felvonulással indult, a Penny parkolótól a tolnai templomig, a Bogyiszlói Zenekar kíséretével. A templomban Sipos Judith Éva református tiszteletes és Ravasz Csaba plébános megszentelte az új kenyeret. Ezután a menet a Szent István térre vonult, ahol a szónoklat és a koszorúzás után a város vezetői megszegték az új kenyeret, amit aratópálinkával és borral együtt kínáltak a közönségnek.

Dombóváron minden évben a Kertvárosi településrészen emlékeznek meg az államalapításról szentmisével, kenyérszenteléssel és egész napos búcsúval. Az idei év különlegessége, hogy dr. Hegedüs János plébános a szentmisén áldotta meg a Varga Gábor szobrászművész által készített Szent István mellszobrot. Az alkotás a hívek kezdeményezésére, adományokból kerülhetett a harmincéves templomba. Szintén a szentmisén mutatta be az augusztus elseje óta Dombóváron szolgáló Balázs Zoltán atyát a híveknek a helyi plébános. A kisegítő lelkészt dr. Kerekes László a dombóvári-belvárosi egyházközösség világi elnöke köszöntötte.