Alpakát is etet birtokán a Dharma kiváló énekese

A BÖSZ Hírlevél újabb egyéniséget mutatott be. Bonyhádon érettségizett, három nyelvben is perfekt. Őstermelő és gazdálkodó. Tabló a háborús évekből.

Újabb érdekes írásokkal szolgál az olvasóknak a legutóbbi BÖSZ Hírlevél. A Bonyhádi Öregdiák Szövetség online újságjának vezető anyaga Ritzel Anita – Ani – különleges pályafutásából villant fel részleteket. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium volt diákja – derül ki a Terence Hill is a tenyeréből eszik című, Kirchné Máté Réka által jegyzett interjúból – anyanyelvi szinten beszél németül. Perfekt némettudása egyrészt a családi háttérnek, másrészt többéves németországi kint tartózkodásának köszönhető. Emellett megtanult angolul is. Ennek a nyelvnek énekesi karrierjében veszi nagy hasznát. Ritzel Anita már gimnáziumi éveiben fellépett az Amanecida nevű, gótikus metált játszó zenekarban. Később Szegeden, majd Budapesten is tagja lett egy-egy könnyűzenei csapatnak. A fővárosban az angol nyelvű számokkal koncertező Dharma együttest erősíti.

Jelenleg viszont őstermelőként gazdálkodik a Bonyhád mellett található Alsó-Börzsönyben, az egykori Perczel-birtokon, mely már családjuk tulajdona. A váratlan fordulatról ezt mondta az újságírónak: „– A motiváció igazából ott kezdődött, hogy amikor Németországból hazaköltöztem, kerestem az utamat. Abban biztos voltam, hogy informatikával már nem szeretnék foglalkozni, irodában sem akarok dolgozni. Felmerült bennem, hogy bérbeadás helyett elkezdhetnénk saját magunk megművelni a földeket. Akkor még senki nem értett hozzá a családban. Most már vannak gépeink és magunk csinálunk sok mindent. Mikor valakinek azt mondom, őstermelő vagyok, nagyon meglepődnek. Én viszont görgetem a szalmabálát, rohangálok a vetőmagoszsákokkal. Így érzem jól magam.” S vajon miképpen is érte el, hogy Terence Hill is a tenyeréből eszik? A válasz egyszerű, ezt a nevet ugyanis nemcsak a híres filmszínész viseli, hanem a birtokon legelésző alpaka is. Ez a jámbor, finom gyapjút adó, dél-amerikai eredetű teveféle táplálható ilyen közvetlen módon is.