Amerikai elit egyetemre nyert ösztöndíjat a bonyhádi tehetség

A bonyhádi fiatal öt évre szóló egyetemi ösztöndíjat kapott Amerikába. Vitte magával hangszerét is. A menzán kiváló az ellátás, de nincs hazai húsleves. Már első szólistaként játszott a koncerten.

Ezt ne hagyja ki! Hazugsággal kampányolt Karácsony Gergely

Annandale-on-Hudson az USA New York-i Duchess megyéjében egy kis falu. Gyakorlatilag egyetlen mamut intézmény, a Bard College campusából áll. Ezen az egyetemen számos híresség tanult. Itt koptatta a padokat a Dallas című filmsorozatból ismert Larry Hagman, alias Jockey, ide járt Chevy Chase Emmy-díjas komikus, valamint Ken Grimwood, a World Fantasy díjas Replay – Időcsapda – című könyv szerzője is.

Miután magyarok a Föld minden szegletében élnek, talán nem is hat meglepetésként, ha közöljük: ösztöndíjasként honfitársaink is képezik magukat ezen az elit egyetemen. Ráadásul Tolna megyei is van köztük, jelenleg egyetlenként szűkebb pátriánkból. A húsz­éves Pókai Eszter Bonyhádról vett nagy lendületet, és úgy landolt az USA keleti partján. Magával vitte kedvenc hangszerét, a klarinétot is. Érthető okból.

– A Bard College Conservatory of Music hallgatójaként két szakon is tanulok – mondta el portálunknak. – Klarinétra kaptam ösztöndíjat, de emellett a pszichológia előadásokat is látogatom. A zenei képzés a társintézmény konzervatóriumban zajlik, a bölcsészettudományi pedig az egyetemen.

Eszter becslése szerint a campus nagyjából háromezer hallgató második otthona. Valóban otthonnak számít azon mindennapi gyakorlatban is, melyet az egyetemi vezetés, az oktató gárda tanúsít a fiatalok – tanítványaik – iránt. Az ezen a téren a hazai praxist ugyancsak ismerő bonyhádi ösztöndíjas az ég és föld hasonlattal élt.

– Még az igazgatóság is név szerint ismeri majdhogynem az összes hallgatót – érzékeltette az ottani helyzetet. – A konzervatórium igazgatója, amikor csak találkozom vele, nem mulasztja el megérdeklődni, hogy miként érzem magam. Amikor észrevette egy intenzív klarinét gyakorlás közben keletkezett, elég kellemetlen kézsérülésemet, egyből a segítségen törte a fejét, és név szerint javasolt egy szakorvost.

A campuson rengeteg dorm, azaz kollégium van, melyek közül ki lehet választani a nekünk leginkább megfelelőt. Az elsősök természetesen kevesebb opciót kapnak a felsőbb osztályosokhoz képest, de így sem lehet okom panaszra. Az első szemeszterben egy amerikai – pontosabban félig japán, félig amerikai – lánnyal laktam egy szobában. Nagyon sokat tanultam tőle, úgy az angol nyelvet, mint a helyi viszonyokat tekintve. Neki köszönhetően az első félévben sikerült gyakorlatilag folyékony angol nyelvtudásra szert tennem, már a pszichológiai szaknyelvet is tökéletesen értem.

Most, a második szemeszterben már egymagam vagyok egy kényelmes szobában. Nincs szükségem arra, hogy főzzek, mivel az ösztöndíjjal együtt nemcsak kollégiumi ellátásra, hanem teljes étkezésre is jogosult vagyok. Amúgy, ha valami, akkor a hozzátartozók viszontlátása mellett az ételek miatt is várom már nagyon a hazautazást. Bár a Bard menzáján elképesztően széles a választék, a fogyasztás is korlátlan, a nagymama otthoni húslevesét semmi sem pótolja!

A koronavírus okozta járvány Annandale-on-Hudson egyetemén is érezteti hatását. Eszternek két klarinét tanára van, közülük eddig csak az egyikkel találkozott személyesen. A másik oktató – az oltás hiánya miatt – csak online módon tarthatta meg óráit. De még így is, a virtuális térben is megalapozódott az a mester-tanítvány kapcsolat, ami egyébként öt évre, az egyetemi stúdium idejére szól. David Krakauer a tradicionális klezmer műfajának nemzetközi hírű kiválósága, Pascual Martínez-Forteza pedig a New York-i filharmonikusok második klarinétosa, több más egyetem professzora is egyúttal. Ők fognak gondoskodni Eszter zenei tudásának magas szintre fejlesztéséről, de nevük ugyanakkor aranyfedezet, referencia is: mindenütt a nagyvilágban utat nyit valamennyi, művészi karrierre vágyó tehetség előtt.

Eszter az első lépéseket már meg is tette ezen az úton. Például a Bardon tanuló fagottos és fuvolás honfitársával együtt egy magyar triót alakított. A hölgyekből álló kamarazenekar Bartók Béla szerzeményeivel is megismerteti az amerikai közönséget.

– A konzervatóriumnak van egy remek zenekara, melynek tagja vagyok – számolt be pályafutásának ezen állomásáról. – Hetente kétszer próbálunk, így készülünk a világhálón élőben közvetített koncertjeinkre. Így a szüleimet, hozzátartozóimat is tudom értesíteni a bemutatkozások időpontjairól. A megszólalás olyan élményt ad, mintha ott ülnének a széksorokban. Örömmel mondhatom, hogy a Bard College Conservatory Orchestra legutóbbi fellépéseinek egyikén, mint első klarinétos, én lehettem a szólamvezető.