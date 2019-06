Amint megérkezik a nyár, kinyitnak a strandok is

Pakson idén is, mint minden évben június elsején nyitott a strand. Ritter András ügyvezető igazgató elmondta, a szokásos évi karbantartási munkákat elvégezték, ezen kívül az egyik élménymedence kapott új burkolatot, kicserélték a pancsolómedencénél a forgatószivattyút, a beruházások összege közel húszmillió forint volt. Reggel 6 órától este nyolc óráig várják az érdeklődőket, és nagyon bíznak abban, hogy az időjárás is kedvező lesz végre.

A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő várhatóan június közepétől fogadja majd a csobbanni vágyókat. Ritter Péter, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, az uszodához, fürdőhöz kapcsolódó gépház építése miatt jelenleg még sok a földmunka a strand területén, ez az oka a későbbi nyitásnak. Ettől függetlenül nagyon készülnek már a nyárra, július utolsó hétvégéjén idén is lesznek fürdőnapok, csatlakoznak az országos fürdők éjszakájához, illetve strandröplabda és -kézilabda bajnokságot is rendeznek.

Tamásiban június közepére tervezték a szabadtéri rész nyitását, de a termálfürdőben és a 32 fokos kinti élménymedencében addig is lehet fürödni. Itt is elvégezték az éves felújításokat, a büfésort azonban újraépítik, ám ezzel a munkával még nem készültek el.

Bonyhádon a strand – amennyiben az idő engedi – pünkösd előtti hétvégén, azaz június 8-án nyit, tájékoztatta lapunkat Filóné Ferencz Ibolya polgármester. Minden feltétel adott ehhez, a felújítási és karbantartási munkákkal elkészültek. Ha az időjárás közbeszólna, akkor egy héttel később tárják ki a kapukat. A polgármester elmondta, idén is több gyermek, családi és szórakoztató programot kínálnak a fürdőzés élménye mellé. Ezek részleteiről a város honlapján lehet információt szerezni.

Fogynak a balatoni szabadstrandok

Átfogó listát készített a Csodálatos Balaton arról, hogy idén mennyibe kerülnek a strandbelépők. A legdrágább a listán a tihanyi Átrium, de ott a háromezer forintos belépőért jár törölköző, napágy, napernyő és kisasztal is. A legolcsóbb strand a listán a balatonszepezdi, itt mindössze 380 forint egy felnőtt belépő. A honlapon megjegyzik, hogy az ingyenes szabadstrandok száma évről évre csökken, cserébe a fizetős strandok az utóbbi időben több fejlesztésen és felújításon is átestek. Ingyenes strand van például Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Lellén, Fonyódon, Zamárdiban, Keszthelyen illetve Siófokon. Utóbbi városban több is.