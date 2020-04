Angyal Réka ezüstérmet hozott haza a legrangosabb versenyről

Már kilencedik osztályosként elhatározta, hogy egyszer majd indul az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, és összeméri tudását az ország „legmegszállottabb” töriseivel. Az idő eljött, Angyal Réka rajthoz állt, és elképesztő teljesítményt nyújtva egyetlen kivétellel összes riválisát maga mögé utasította. A Szekszárdi Garay János Gimnázium 11/B osztályos diákja a legrangosabb próbatételen ért el történelem tantárgyból második helyezést.

Nem tagadja, rengeteg energiáját igénybe vette a szakadatlan készülés. Hiszen az OKTV tavaly július közepén kezdődött és tartott egészen mostanáig. Sokat segített az elmúlt két év, valamint a még általános iskolából hozott versenytapasztalat és az ott megszerzett tudás is. Az is számított, hogy nem volt egyedül. Dr. Gesztesi Enikő ógörög-latin-történelem szakos tanár tanítványai közül ez alkalommal Rékán kívül még hárman bejutottak a döntőbe: Juhász Gergő tizennyolcadik, Schwemmer Martin huszadik, Guld Kinga pedig huszonkettedik lett.

– Végig a szemünk előtt lebegett, hogy jó eredményt elérve képviseljük iskolánkat – tolmácsolta valamennyiük célkitűzését Angyal Réka. – Hiszen az utóbbi időben hallani lehetett nem igazán kedvező véleményeket is a Garayról. De én szeretek ide járni, mert itt vannak a barátaim, ez az intézmény mindennapjaim megszokott, szeretett színtere, családom több generációja is ide kötődik, mint egykori garaysta.

Az OKTV első fordulójában három óra állt rendelkezésre egy feladatlap kitöltésére. Ezt az akadályt a többség különösebb gond nélkül vette. A következő menetben négy óra alatt négy esszét kellett megírni.

– Ez már embert próbáló volt – érzékeltette a terhelés növekedését Réka. – A hosszúnak tűnő négy óra ellenére nagyon be kellett osztanunk az időnket. Egy pillanatra sem hagyhattuk abba a feszült koncentrálást, mert összetett, elgondolkodtató, átfogó ismereteket igénylő feladatokat kaptunk.

A továbbjutókra huszonöt–harminc oldalas pályamunka megírása várt. Három megadott témakör közül egyet kiválasztva, a szakdolgozatokhoz hasonló követelményeknek megfelelően, alaposan kidolgozva. Bár talán ezzel volt a legtöbb munka, Réka számára ez számított kedvencnek, miután szabad kezet kaphatott. Így tehát nagy elszántsággal nekirugaszkodott a Nőoktatás a 19. században című tételnek.

– Testhezálló feladatban volt részem, elvégre nagy Jane Eyre regény- és kosztümös film rajongó vagyok és mindig is vonzott a 19. század romantikus hangulata – folytatta a garays diák. – Ráadásul két nagy szerelmemet, a történelmet és a német nyelvet összekapcsolhattam, miután összehasonlítottam a tizenkilencedik századi osztrák és magyar nőoktatást. Külön figyelmet szentelve mindkét országban a nyilvánosság porondjára elsőként kiálló, az előítéletekkel és a társadalmi hagyományokkal harcoló, önmegvalósítást szorgalmazó nőknek és nőegyleteknek. Végtelenül érdekesnek találom ezt a korszakot, ezért a rengeteg energiabefektetés ellenére a kutatómunka és az írás minden percét élveztem. Az internet segítségével forrásként használhattam magyar, illetve osztrák újságokat. Utóbbiak átolvasása komoly kihívást jelentett a gót betűk miatt. A szakirodalom fele német nyelvű könyvekből állt, így a nyelvtudásomat is fejleszteni tudtam. A kutatómunka legkellemesebb részeként a téli szünetben barátommal pár napra elmentünk Bécsbe. Nemcsak az Osztrák Nemzeti Könyvtárba jutottam el, de felkereshettem a pályamunkában említett helyszíneket is.

Az utazás még a járvány megjelenése előtt zajlott le. Az idővel egyre veszélyesebbé váló helyzet miatt az utolsó, szóbeli forduló elmaradt. Ezért – az OKTV történetében rendhagyó módon – az addig elért pontszámok alapján zajlott le az eredményhirdetés. Angyal Réka így lett második. Immár örök kérdés marad, hogy mi lett volna a végeredmény az utolsó fordulóval együtt… A garays diák azonban így is elégedett, a versenyen minden tőle telhetőt megtett.

– Nagyon hálás vagyok dr. Gesztesi Enikő tanárnőnek, amiért erejét megosztva, egyszerre négy embert felkészítve is mindig volt rá ideje, hogy segítsen és biztasson, avagy ha kellett, egy kicsit nyaggasson; Frey Dórinak, az örökös könyv beszerzőnek és lektornak a hasznos tanácsokért; az iskolának és a tanárainknak a támogatásért; a gimnázium mellett a Nyitott Világ Alapítványnak az alapos némettudásért; valamint Illésné Gesztesi Piroska pedagógusnak és a Dienes Valéria Általános Iskolának a biztos alapokért. Köszönöm a barátomnak, a családomnak és a barátaimnak is, amiért mindenben mellettem vannak, és azzal együtt szeretnek, hogy 17:40-kor az órára nézve egyből Mária Terézia uralkodásának kezdete jut eszembe.