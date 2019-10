Apósa révén ismerte és szerette meg a népi fafaragást

Töttősi Attila eredetileg szerszámkészítőként dolgozott. Apósa révén került kapcsolatba a fával. (Törő György ismert népi iparművész, akinek faragott köztéri alkotásai a Don-kanyartól Szekszárdig számos helyen láthatók.) Az após a napi munkában már a kora miatt nem vesz részt, de azért be-bejár a műhelybe dolgozgatni, valamint hasznos tanácsokat adni. Segítségével a veje elsajátította a különböző faragási és díszítési módokat, technikákat. Több év alkotó munka és sikeres zsűriztetések után ő maga is fafaragó népi iparművész címet szerzett.

Mára már a gyermekjátékoktól a termetes, többmá­zsás szobrokig sok minden kikerült a kezei közül. Alakjait gondosan, művészi igényességgel formálja. Díszkaput, kopjafát, haranglábat, utcatáblákat is készít, kézi faragással kiegészítve. Otthoni és közterületi játékeszközök, faragott játékok és parkberendezések kivitelezésében is jártas. Gyerekekkel is foglalkozik. Fafaragó foglalkozásokat tart nekik az újonnan létrehozott Nyitott Kézműves Műhely és Játszóházban.