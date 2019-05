Aranyat ért a csapadék, a talajmenti fagy árthat

Megérkezett a várva várt csapadék a megyében, mely bőséges is, szép csendesen esett vasárnap és ma is, nem lehet rá panasz, mégsem elégedett mindenki. A hőmérséklet nagyon visszaesett, magasabb a páratartalom és többféle betegség fenyegeti a gyümölcsösöket, szőlőt. Amint lehet, permetezni kell.

Tamási környékére már szombat reggelre megérkezett az eső, míg a megye déli felében, például Bátán, csak vasárnap reggelre. Csike György, agrárgazdálkodó, a megyei gazdakörök elnöke elmondta, Tamási környékén eddig közel negyven milliméternyi eső hullott, melynek minden cseppje hasznosult. Nagy szükség volt rá, bár a repcének, az őszi búzának már semmit sem használt. A csütörtök hajnaltól kicsit tartanak a termelők, mondta Csike György, akkorra ugyanis talajmenti fagyokat ígérnek a meteorológusok. A hideg elsősorban a pár hete vetett és már kikelt kukoricának, napraforgónak és cukorrépának árthat.

Bátaszék környékén ma reggelig harminchárom milliméter eső hullott. Sok szőlőtermelő telepített áprilisban új ültetvényt, illetve lecserélte a régit újra, nekik nagy ajándék a mostani bőséges égi áldás, az oltványok gyökeresedését segíti a csendes eső.

A gyümölcstermelők viszont aggódhatnak, mondta dr. Vörös Géza agrármérnök. A monília és a tarfina fertőzések elszaporodására fel lehet készülni, főleg, ha a párás idő a hét második felében magasabb hőmérséklettel is párosul. Már megjelentek a májusi cserebogarak is, amelyek a levelek megrágásával komoly károkat okozhatnak a kertekben. Bár a jelenlegi lehűlés – mely csak két napig tart – kicsit visszaveti a szaporodásukat. A lombkárosítást, a szaporodásukat, és a tojásrakást kémiai úton is meg lehet akadályozni, a megvédendő fák lombjának permetezéséhez több III. forgalmazási kategóriába tartozó szer is felhasználható. Ilyenek a teflutrin hatóanyag tartalmú talajfertőtlenítő szerek, illetve az acetamiprid hatóanyag tartamú rovarölő szerek.

Ahogy az időjárás engedi a szőlőültetvényekbe is meg kell kezdeni a permetezéseket, itt elsősorban jelenleg a peronoszpóra okozhat gondot. A szőlőpermetezéseket általában tíz naponként ismétlik a gazdálkodók egészen a szüret várható kezdése előtti időszakig. A szőlőhajtások nagyon sokat nőttek az elmúlt napokban, így az első permetezés indokolt, mondta Csapó Vince, bátaszéki szőlőtermelő. Kérdés csupán az, mikor lehet rámenni a földekre, e héten ugyanis több hullámban érkezik a csapadék a megyében. Kedden, szerdán szárazabb lesz az idő, de csütörtökön és a hétvégén újabb csapadékot jeleznek, mondta a gazdálkodó.

Úgy tűnik a fagyosszentek – az első közülük Pongrác, melynek május 12-én van a napja – idén beváltják a hozzájuk fűződő népi mondást. „Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek.”

A frontok megviselik az embereket is

Nemcsak a növényeket, de az embereket is nagyon megviseli az időjárási frontok betörése. Szombaton délben még 24 fokos meleget mérhettünk a megye déli felében, vasárnap délelőtt viszont már tizennégy fokot esett vissza a hőmérséklet. A hidegfront ráadásul erős északi széllel érkezett. A frontra érzékenyeknél fejfájásra, ingerlékenység, alvászavar, fáradékonyság léphetett fel, erősödtek a krónikus betegségek tünetei, fájdalmasabbak lettek a beteg ízületek, korábbi csonttörések és műtétek helyei, mondta Ferk Dóra szekszárdi háziorvos. Vérnyomásingadozás, illetve a vércukorszint ingadozása is jelentkezhet. A hét második felében emelkedik a hőmérséklet, gyenge melegfrontra kell majd felkészülni. A háziorvos tanácsa, akkor is menjünk ki a levegőre, ha éppen esik az eső, vagy hűvösebb az idő.