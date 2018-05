Aranyat játszottak a Cinkék és a Gerlék

Három drámacsoporttal állt színpadra és mérettetett meg a XVI. Regionális Gyermekszínjátszó Találkozón a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Mint arról Pekari Bernadett, az intézmény igazgatója tájékoztatott, a legkisebbek, az első évfolyamos Garay Cinkék a Meséből érkeztünk című darabbal arany minősítést szereztek. A Garay Gerlék Janikovszky Évától játszották a Ha én felnőtt volnék című darabot, ők szintén arany minősítéssel büszkélkedhetnek. A „nagyok”, a Garay Rigók a Mindenki című rövidfilm feldolgozásával ezüst minősítést és még két különdíjat hoztak az iskolának.

– Óriási élmény volt látni a gyerekeket a színpadon, ahogy élvezik a játékot, és azt a kitörő örömöt, amikor munkájuk gyümölcsét learatták. Nekem ez olyan ajándék, ami plusz energiát ad a jövőbeni munkámban, ahogy az a különdíj is, amit a kiváló rendezésekért szánt nekem a zsűri – mondta Hefner Edit felkészítő tanár.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Sióagárdi Fecske csoport tagjai a Garay-iskola, valamint a sióagárdi tagintézmény tanulói (valójában a Sióagárdi Fecske Bábcsoport) másodízben is kipróbálták tehetségüket a mohácsi színpadon színjátszásban. Az idei Tündérszép és Árgyélus népmese feldolgozás is elnyerte a zsűri tetszését. Az aranyminősítés mellett a csoport a Legjobb előadás díját, vezetőjük, Pekari Bernadett, a Legjobb rendező díját, a citerán kísérők pedig Horváth Andrea vezetésével Az élő zenei kíséret különdíját kapta. A darabot legközelebb a Kaposvári Cucorka Gyermekbábfesztiválon is bemutatják, természetesen ott már minden gyerek bábokkal alakítja majd a mese szereplőit.