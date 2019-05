Árnyas fák között füves területen kap helyet

Generációk parkja létesül még a nyár folyamán a Barátság utcában padokkal, játékokkal.

Jelentős érdeklődést váltott ki a környéken élők körében a Barátság utcai generációk parkjáról meghirdetett lakossági fórum kedden, amelyen Ács Rezső polgármester elmondta, hogy olyan parkot szeretnének, ahol a családok, különböző nemzedékek megtalálják a nekik megfelelő kikapcsolódási formát. A parkban lesz külön a kicsi és a nagyobb gyerekeknek kialakított rész, egy harmadik területen pedig fitnesz eszközöket helyeznek el. Ugyanakkor megmaradnak a fák és a jelentős zöldfelület. Az érdeklődők meg is tekinthették a terveket, amelynek része egy hatalmas csúszda is.

Az elképzelések szerint még ősszel elkészül a létesítmény, beleértve a fedett, félig nyitott kétszázötven négyzetméteres épületet is, ahol a mosdók, kézmosók, pelenkázó és kisebb raktárhelyiség is helyet kap majd.

Mint Berlinger Attila, a HACS (Szekszárdi helyi közösség, helyi akciócsapat) munkacsoport vezetője elmondta, összesen 3350 négyzetméternyi lesz a szabadtéri park. Az első szakaszban kerülhetnek ki a játszóeszközök, aztán készül el a részben fedett közösségi tér, végül, de nem utolsósorban a több méter magas csúszdatorony. Hozzátette, azt remélik, hogy a rossz idő beállta előtt be is fejeződik a beruházás.

Végül megnyugtatásként elhangzott, a domboldalról leszivárgó vizet a csatornahálózatba vezetik.

A lakók az öröm mellett aggodalmuknak is hangot adtak, elsősorban a már most is meglévő parkolási problémák miatt. A fórum szervezői ebben, illetve a kátyúzás témában is meghallgatták az észrevételeket.