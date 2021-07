Átadás előtt ki kell javítani a hibákat

Ezt ne hagyja ki! Grillezni jók Karácsony villamosai

Befejezéséhez közeledik a Tolnán is áthaladó 5112. számú út felújítása. Az új aszfaltréteg a legtöbb szakaszon nagyon jó minőségű, de akadnak hibák is. Néhány helyen a városközpontban is mélyedés van az aszfalton, ahol eső után több négyzetméteres területen megáll a víz. A közösségi médiában is többen jelezték a problémát, nem egy esetben az önkormányzat felelősségét is felvetve.

A beruházó azonban nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kérdéseinkre a társaság írásban megküldött válaszában leszögezte: az útszakasz műszaki átadása még nem zárult le, de a hibák javítását már a műszaki átadás megkezdése előtt kérték a kivitelezőtől. A hibák kijavítása egyébként a műszaki átadás lezárásának egyik feltétele is. Azaz a munkát csak akkor veszik át, ha az megfelel a szerződéses követelményeknek.

Ami pedig a város felelősségét illeti: „az önkormányzat mint a részben érintett helyi utak és közlekedési létesítmények kezelője észrevételt tehet, amit az eljárás során figyelembe vesznek”.