Átadták a harci mini bölcsődét

Felavatták szombaton délelőtt a harci óvoda mini bölcsődéjét. Már ezt megelőzően is volt úgynevezett vegyes csoport az intézményben, de a jogszabályi változások kötelezővé tették a csoport szétválasztását. Az eseményen köszöntőt mondott Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, aki egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a kormány a szívén viseli a falvak, a kis települések fejlesztését. Ennek jegyében épülhetett meg, száz százalékos támogatással, 36,8 millió forintból a hét férőhelyes Mini Bölcsőde. A beruházás legfőbb célja a kisgyermekes édesanyák munkavállalásának, a családoknak a segítése. Megépült egy 26 négyzetméteres csoportszoba, a hozzá kapcsolódó mosdóval, öltözővel, babakocsi- játék és ágytárolóval, a gondozónők számára pedig öltözővel és mellékhelyiséggel. A mini bölcsődébe járó gyerekek számára játszóudvart is kialakítottak. Teljes a gyermek létszám, sikerült helyben tartani a fiatal szülőket, az óvodába járók száma is folyamatosan nő, tette hozzá beszédében Tóth Gábor polgármester.