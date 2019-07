Átadták a megújult, korszerűsített művelődési házat

A pályázati támogatás mellett önkormányzati önerőre is szükség volt a helyi Művelődési Ház felújításához. Az előbbi több mint öt és fél, az utóbbi majd negyvenöt millió forint. A megújult kulturális intézményt szombaton adta át hivatalosan, ünnepélyes keretek között Süli János tárca nélküli miniszter. Az esemény jelen volt többek között Szemeti Sándor, Belecska polgármestere, Porga Ferenc, Tamási polgármestere és Vígh László, Tolnanémedi polgármestere is. Ahogy Süli János tárca nélküli miniszter közösségi oldalán fogalmazott, kis település is álmodhat olyat, ami meg is valósul, Belecska szebb és vonzóbb lett. A beruházáshoz gratulált Szemeti Sándor polgármesternek és csapatának, valamint további sikeres pályázatokat kívánt. A Művelődési Ház felújítása még tavalyelőtt novemberben kezdődött. Az energetikai korszerűsítés során kicserélték a nyílászárókat, megerősítették a homlokzati hőszigetelést, színezést, a tetőszerkezetet, ahol kicserélték a héjazatot és napelemes paneleket helyeztek el.