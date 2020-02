Átmeneti időszak követi a brexitet

– Átmeneti időszak vette kezdetét, mely ez év december 31-ig tart – mondta el Dombai Szilvia, a Tolna Megyei Európai Információs Pont irodavezetője. – Az unióval kötött mindegyik megállapodás él brit vonatkozásban az átmeneti időszak alatt. A következő szakaszban azonban nagyon sok kérdésről kell még dönteni. Az Egyesült Királyságnak és az Európai Uniónak meg kell egyeznie a jövőbeni kapcsolatokról.

Bár február elsejétől az Egyesült Királyság képviselői már nem ülnek az Európai Parlamentben, a britek december végéig fizetik részüket az európai költségvetésbe. Alávetik magukat az Európai Bíróság döntéseinek is. Ez év végéig az Egyesült Királyság az egységes uniós közös piac része marad, így az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad mozgása addig marad. Eddig az időpontig az uniós állampolgárok, így a magyarok jogai is változatlanok maradnak.

– Azok az uniós diákok, akiket felvettek felsőoktatási intézménybe a szeptembertől kezdődő szemeszterre, még hagyományos összegű tandíjat fizetnek – folytatta Dombai Szilvia. – Akik viszont jövőre kezdik meg tanulmányaikat brit egyetemeken, számíthatnak a jelenlegi tandíj közel duplájára.

Az év végén a britek elhagyják a közös piacot. December végéig használhatják az uniós polgároknak fenntartott sorokat a határellenőrzéseknél. Roa­ming-díjat sem kell fizetniük, de ezt a kedvezményt a jövő évtől kezdve nélkülözniük kell.

Jó hír lehet a rosszban, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítására két alkalommal is lehetőség van. Az első ilyen halasztásról júliusig döntenie kellene Londonnak. Az egészen biztos, hogy azon EU-s állampolgárok, akik törvényesen, életvitelszerűen laknak az Egyesült Királyságban, a brexit után is maradhatnak brit földön, jogosultságaik változatlanok maradnak. Azonban letelepedett jogi státuszért, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk.

Az átmeneti időszak arra feltétlenül jó lesz, hogy minden érintett átgondolja: marad-e az Egyesült Királyságban, avagy máshova költözik, például hazatér.

Érdemes tájékozódni a forrásokból

Dombai Szilvia a nyitott kérdésekre és a várható változásokra tekintettel azt tanácsolja minden érintettnek, így az Egyesült Királyságban élő, avagy oda munkavállalóként utazni szándékozó Tolna megyei személynek is, hogy folyamatosan tájékozódjon hivatalos forrásokból. Saját lehetőségeihez mérten szívesen ad felvilágosítást a Tolna Megyei EIP is. Ugyanakkor a brit kormány internetes oldalán magyarul is olvasható számos fontos információ.

A brit belügyminisztérium tavaly ismertetett adatai szerint 2019 őszéig csaknem 54 ezer magyar állampolgár kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt. A szigetországban élő, nem állampolgár magyarok összlétszáma egyes becslések szerint elérheti akár a 200 ezret is.