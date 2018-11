Átmenetileg az SZTK-ba költözik az orvosi rendelő

A Kölcsey utcai háziorvosi rendelés átmenetileg a kórházi rendelőintézetbe költözik Szekszárdon. Az ok örömteli: a Kölcsei utcai rendelőt felújíttatja a szekszárdi önkormányzat. Mint azt Ács Rezső polgármester kedden délelőtt sajtótájékoztatón közölte, néhány évvel ezelőtt kezdődött a városban az egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése. A Kandó Kálmán és a Mikes utcai rendelők után most a Kölcsey utcain a sor, és az átváltozás teljes lesz. Ez azt is jelenti, hogy a helyiségek akadálymentesek lesznek, de lecserélik a gépészetet, új mosdót, személyzeti öltözőt alakítanak ki. A városvezető biztos abban, hogy a huszonegyedik századi elvárásoknak megfelelő körülmények a páciensek tetszését is elnyerik, de szintén cél ezekkel a beruházásokkal, hogy fiatal szakemberek számára tegyék vonzóvá Szekszárdot.

Ács Rezsőtől megtudtuk, hogy ez a rendelő dr. Haag Éva körzetébe tartozik, az alpolgármester pedig lobbizott a felújításért. Dr. Haag Éva tájékoztatása szerint dr. Németh Csaba főigazgató készségesen segített, így a kórházzal már hónapokkal ezelőtt sikerült megállapodni abban, hogy az átmeneti időszakban, a rendelőintézetben biztosítanak helyet dr. Bóvári Klára és dr. Kárpáti Eszter körzetének. A felújítás, amely egyúttal energetikai korszerűsítés is, várhatóan négy hónapig tart. Dr. Bóvári Klára arról tájékoztatott, hogy szerdán, azaz november 14-én költöznek, november 15-én pedig már a rendelőintézet földszintjén várják a pácienseket. Azt is tudatta, hogy telefonszámuk nem változik. Elmondta, örül, hogy korszerű körülmények között dolgozhatnak majd, továbbá azt is, hogy a két körzethez összesen háromezer-kétszáz szekszárdi tartozik. A felújítás huszonnégymillió forintba kerül.