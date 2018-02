Átvették nyereményüket az „Év ifjú párja” játék nyertesei

Lezárult az „Év ifjú párja” verseny megyei fordulója. A Tolna megyei nyertesek, Bence és Réka, azonban még számítanak a támogatásra, hiszen ha ők kapják a legtöbb szavazatot, az országos fődíj is az övék lehet.

Átvették nyereményüket hírportálunk, a Teol.hu „Év ifjú párja” versenyének helyezettjei. Az első Kissné Egyed Réka és Kiss Bence lett, akik 3170 szavazatot gyűjtve söpörték be az első helyet. Győztes fotójuk a tamási parkerdőben készült, amelyen nemcsak ők láthatók, hanem Bence motorja is. Az ifjú férj ugyanis szerette volna, hogy az általa összerakott ETZ 250-es motor is szerephez jusson. És mivel mind a ketten a rendőrség kötelékében dolgoznak – Réka jogász a megyei főkapitányságon, Bence pedig bűnügyi technikus a tamási kapitányságon –, ragaszkodtak az egyenruhához az esküvőn. Sőt, kardos díszőrök álltak nekik sorfalat, és motoros rendőrök kísérték őket a menetben.

Elmondták, hogy a fényképészük a család egyik barátja volt, így nagyon jó hangulatban telt a fotózás. A szavazás során a családtagok mellett a Facebookon mozgósították az MZ csoportot, a rendőröket összefogó csoportot és a nászutas csoportot is. A nyereményük egy utó-nászútat, amelyet az Aquaworld Resort Budapest **** superior szállodában tölthetnek el.

A szekszárdi Horgász-Csáki Dóra és Horgász Dezső 914 szavazattal lettek másodikok. – Nagyon mi vagyunk. Tükrözi a természetszeretetünket, a szabadságvágyunkat, a lazaságunkat – mondják a fotójukról. Dóri ötlete volt, hogy legyen úgynevezett trash dress fotózásuk, vagyis amikor nem sajnálják bepiszkolni a menyasszonyi ruhát, és mivel az külön számára készült, a kaució miatt sem kellett aggódnia. A fotózás három héttel az esküvő után volt, egyrészt a különleges ötlet miatt, másrészt azért, mert nem szerették volna több órára magára hagyni a násznépet. – Vőfélyként tudom, hogy ez nem mindig szerencsés – tette hozzá Dezső. A képek a Sötétvölgyi-tónál készültek.

A nyereménye, hogy a Pappas Autó felajánlásában egy teljes hétvégén használhatnak egy prémium kategóriás Mercedest. Azt azonban még nem tudják, hogy merre visz majd vele az útjuk.

A harmadik helyen a Bonyhádon élő Bálintné Gőbel Henrietta és Bálint Norbert végzett 897 szavazattal. Mint mondták, a fotózásra az esküvő után két nappal kerítettek sort. Helyszínül Pécs belvárosát és a Zsolnay Negyedet választották, mivel úgy érzeték, a városi környezet, elegancia illik leginkább a stílusokhoz, és ebben a fiatal női fotósuk is partner volt. Heni a nagy napról elárulta, hogy igazán meghitt, családias volt az esküvőjük, pont olyan, amilyennek megálmodtak. A szavazatoknak köszönhetően a Bodri Pincészet Optimus Éttermében vár rájuk egy gyertyafényes vacsora.

A verseny azonban még nem zárult le, hiszen a megyék első helyezettjeire február 13-ig lehet szavazni, így Bence és Réka továbbra is számít az olvasók támogatására.