Augusztus elseje a forint szülinapja

A forintot Károly Róbert vezette be Magyarországon. Aztán átvette a helyét a korona, majd a pengő, és 1946. augusztus 1-től ismét forinttal fizetünk. A mindenki által ismert forgalmi értékeken kívül kibocsát a Magyar Nemzeti Bank szép és értékes emlékvereteket is.

Nem kerek évforduló, de mégiscsak egy szülinap: 1946. augusztus 1-jén, hetvenkét éve megérkezett a forint. Az elértéktelenedett pengőt váltotta fel.

A régi korok pénzeinek szakértői az éremgyűjtők. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tolna Megyei Szervezete 1984 óta működik. Titkáruk, Berta József rengeteg forinttörténeti érdekességgel szolgál. Elmondja, hogy az első esztendő, 1946 pénzei nagyon egyediek voltak. A kétfilléres tombakból, azaz rézötvözetből készült, és még nem volt lyukas. Az egy- és kétforintost az akkoriban igen nagy kincsnek számító alumíniumból gyártották, amelyhez az alapanyagot a Mátravidéki Centrálé Távvezeték huzaljaiból nyerték. Az ötforintos, a legnagyobb fémpénz, ezüstből készült. A háborúból épphogy kilábalt országban mindenből kevés állt rendelkezésre; acélból is. A pénzverde készleteit „önként” felajánlották az újjáépítés során gyorsan összedobott Kossuth hídhoz. S aztán az ötletes pénzverdei dolgozók a Népligetben maradt, kilőtt tankok tengelyéből készítettek verőtöveket.

Papírpénzt csak tízes és százas címletben nyomtak. A zöld papírtízesen Pfeffer Mihály, a Pénzjegynyomda gépmestere mosolygott, míg a kék színű százasra Tőkés Jánosné pénzjegynyomdai dolgozó képmása került. Előbbit Petőfi Sándor, utóbbit Kossuth Lajos szorította ki.

Az elmúlt hatvan esztendő alatt sokat változott a forint. Módosult az érmék anyaga, nagysága, nagyot nőttek a címletek, eltolódott a fém- és papírpénzek határvonala. Sokáig a százas volt a legnagyobb papírpénz, ma a kétszázas is csak apró, fémpénz. A gyűjtők rendszeresen megvásárolják a Magyar Nemzeti Bank által minden évben kiadott forgalmi sorokat, melyek normál- és tükörveretben is készülnek. De igazi csemegének az emlékveretek számítanak. Ezek többsége ezüstből készül, öt- és tízezer forintos címletben, de a kisebb pénzű gyűjtők általában réz-nikkel veretekhez is hozzájuthatnak, kétezer forintért.

A módosabbak számára – évente két-három alkalommal – aranypénzeket is kibocsátanak. Ezek között egészen pici, félgrammos is volt már, s az igen komoly értéket képviselők sem ritkák. A közelmúlt csúcstartója a 62,8 grammos, ötszázezer forintos Szent István-arany, ami 2010-ben jelent meg.

Tulajdonképpen az emlékveretek is rendes fizetőeszközök, csak nem forognak a hétköznapi életben. Berta József szerint érdekes lenne látni egy áruházban a pénztárosnő arcát, akinek egy fém ötezressel fizetnek.

Magyarországon egyébként Károly Róbert vezette be a forintot 1325 körül, s 1892-ig szolgált fizetőeszközül. Aztán a korona vette át a helyét 1926-ig, majd a pengős korszak következett 1946-ig.

Az éremgyűjtők, az egyesületi tagok száma mintegy kétezer az országban. Tolna megyében huszonhét tagú a szervezet. Havi gyűléseiket a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban tartják, tíz alkalommal. Kétszer pedig – júliusban és augusztusban – Bogyiszlón találkoznak, a jelvénymúzeumban.