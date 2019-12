Autistákat támogat, aki sütit vesz

Jótékonysági sütivásárt rendez a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara hétfőtől szerdáig. Az összegyűlt pénzadományt a Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesülethez (Esőmanók) juttatják el. Ezúttal mindenképp Tolna megyei szervezetnek szerettek volna segíteni, árulták el a Hallgatói Önkormányzat jelenlévő képviselői.

A PTE KPVK aulájában tartott süteményvásáron becsületkasszát helyeztek el, ide várják az adományokat. A szervezésben a Hallgatói Önkormányzatnak a Kollégiumi Bizottság segít, ők sütnek a kollégiumban, de másoktól is szívesen fogadnak süteményt. A hallgatók azt is elárulták, tavaly rekordot döntöttek: 110–120 ezer forint gyűlt össze egy alapítványnak, és remélik, hogy az idei gyűjtés is megközelíti ezt a szép eredményt.