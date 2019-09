Autómentes Napot tartott Dombóvár is

Idén is csatlakozott a város az országos Autómentes Nap rendezvénysorozathoz; az esemény szeptember 20-án (pénteken) zajlott le a településen. Akárcsak tavaly, ezúttal is részt vett Dombóvár valamennyi óvodája és iskolája, a legfittebbnek végül a Szent Orsolya Iskolaközpont bizonyult, ami azt jelenti, hogy hozzájuk tartozott a legtöbb gyalogos vagy emberi erővel hajtott járműves polgár. Nyereményük egy 50 ezer forinttal támogatott sulidiszkó lett.

De nem csak ők örülhettek: reggel ugyanis kakaós csigával, illetve gyümölcslével várták a gyerekeket, tombolán pedig értékes biciklis tárgyakhoz lehetett jutni, mint nyereg, táska, kulacs. A Dombóvári Művelődési Ház illetékese szerint egyre nagyobb helyi kultúrája van a kerékpáros közlekedésnek, melyet a Dombóvári Zöldküllő Egyesület is pártol, kerékpárutak vannak és épülnek is, a rendezvény megszervezése pedig jövőre is várható.