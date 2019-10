Az adományok mellett a lelki segítségre is gondjuk van

A gázrobbanás károsultjai közül eddig ketten jelezték, hogy igénybe vennék az önkormányzat által felajánlott lakást. A városvezetés számít rá, hogy a következő hetekben még többen jelentkeznek.

A gázrobbanás egyik károsultja pénteken költözhetett be abba a lakásba, amelyet az önkormányzat biztosít számára. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy eddig ketten jelezték, hogy igénybe vennék az önkormányzat segítségét, de fel vannak készülve rá, hogy a következő hetekben emelkedik ez a szám.

Jelenleg tíz lakás áll rendelkezésre, ezek közül hat azonnal költözhető, négyben pedig tisztasági festésre van szükség. További három férőhelyet szociális ellátó intézményben tudnak biztosítani, illetve segítséget nyújtanak mindenkinek, aki igényli, akár a költözésben is – hangsúlyozta Ács Rezső, hozzátéve, hogy nemcsak fizikai, hanem lelki segítségnyújtásra is törekednek. A trauma feldolgozása érdekében a Humánszolgáltató Központban megfelelő szakemberhez lehet fordulni. A adományok kezelését is az intézmény végzi. Ott érdeklődhetnek azok, akik felajánlással segítenének, illetve a károsultak jelentkezését is várják, hogy tudják, mire van szükségük. Aki pénzadományt szán a szerencsétlenül jártaknak, szintén a Humánszolgáltató Központban érdeklődhet a Szent Erzsébet Karitász által kezelt számlaszámról.

A polgármester arról is beszélt, hogy sok kárszakértő dolgozik a robbanással érintett területen, és akinek a biztosítót érintő kérdése van, az Portheiser Imrét hívhatja a 30/911-66-99-es telefonszámon. Az, hogy mi lesz az épületek sorsa, a statikusok véleményétől függ.

Ács Rezső és dr. Haag Éva alpolgármester tegnap meglátogatták a még kórházban fekvő sérültet. Az alpolgármester elmondta, hogy már szerencsétlenség napján felhívta a lakástulajdonosokat, akik a sokkhatás miatt, érthető módon még keresték a szavakat. Azt, hogy mire lesz szükségük a mindennapi élet folytatásához befolyásolja, hogy mi maradt épen a romok alatt.

Az E.ON közleményében azt írták, hogy a cég szakemberei önkéntesen és soron kívül állítják vissza a gázszolgáltatást a két kevésbé sérült lépcsőházban, ahol a robbanás miatt szünetelt az ellátás.

Soron kívül ellenőriznek

A Herman Ottó utcában idén a sormunkaterv szerint a kéményseprőipari közszolgáltató elvégezte a kémények vizsgálatát, azonban a robbanással érintett lépcsőházakban soron kívüli felülvizsgálatot tart – mondta Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A Tolna Megyei Ellátási Csoport ezt 2019. október 14-én, hétfőn, valamint október 18-án, pénteken soron kívül megteszi. Deli Gyula, az ellátási csoport vezetője arra kéri a Herman Ottó utca 1., 7. és 8-as lépcsőházában lakókat, akik visszatérhettek ingatlanaikba, hogy a fent megadott időpontban tartózkodjanak otthon annak érdekében, hogy a kéményseprő be tudjon jutni a lakásba. Amennyiben nem megfelelő az időpont, kérik, hívják a 70/658-1425 normál díjas telefonszámot, de a Mikes utca 16-22. szám alatt található ügyfélszolgálati irodában személyesen is egyeztethetnek új időpontot.

Kapcsolódó cikkeink:

Gázrobbanás történt Szekszárdon

Sokkolta a várost a robbanás, sokan akarnak segíteni

Nyolcvan ember lakhatását kell megoldani a robbanás miatt

Több százmillió forintra becsülik a kárt