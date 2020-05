Az agyvelőgyulladás elleni vakcinának több ismétlő oltása is van

A kullancsok az évnek ebben a szakában igen aktívak, és mivel jelentős részük komoly betegségeket terjeszt, nem árt védekezni ellenük. Az általuk terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen van védőoltás.

Éppen most jelentkezett be egy apuka, ismétlő oltásra hozná a gyermekét – mondja dr. Horváth Gábor szekszárdi házi gyermekorvos, aki ennek azért is örül, mert sokan megfeledkeznek róla. A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni vakcináról van szó, amelyből az első évben két oltás szükséges. Ezeket egy-három hónap különbséggel kell beadni. Aztán egy, majd három, utána pedig öt év elteltével kell megismételni ezt az injekciót. Csakhogy erre már sokan nem emlékeznek. Pedig a szakember szerint jó lenne, ha iskoláskorra, amikor már táborozni is járnak, a gyerekek megszereznék a védettséget. – Nem akarok senkit sem megbántani, de van egy fellángolás a szülőkben, amikor beadatják az első oltást, aztán a dolog „elfelejtődik” – tapasztalja az orvos.

A kullancsok által terjesztett másik betegség a Lyme-kór. Ez baktérium útján terjed, és nincs ellene védőoltás, ugyanakkor antibiotikummal kezelhető. A betegségre utaló jel, ha a csípés helyén céltáblához hasonló pirosodás jelentkezik. Ilyenkor minél előbb orvoshoz kell fordulni.

A kullancs kivételnél általános elv, hogy nem szabad bezsírozni vagy krémezni, piszkálni és ingerelni a vérszívót. Ha ugyanis olajos anyaggal kenik be, elkezd fuldokolni, és lényegében behányja az emberbe vagy az állatba a fertőző anyagot. – Igazából még a feje sem megy bele a bőrbe, csak a kis szívószerve. Csipesszel el lehet kapni a fejét, és az óramutató járásával ellentétesen csavarva lehet kihúzni. Ez egy látszólag igen egyszerű mozdulat, de egyáltalán nem bánom, főleg, ha a szülő először találja magát szemben ezzel a problémával, ha a segítségemet kérik ehhez a művelethez – állítja dr. Horváth Gábor.

És bár az az elv van érvényben, hogy a kullancsot minél előbb ki kell szedni, a szekszárdi orvos azon a véleményen van, hogy ha az anyuka este a fürdésnél észreveszi a gyerek testében a rovart, nagy baj akkor sincs, ha ő azt másnap reggel szedi ki. Azt mondja, előfordult már a praxisában, hogy a szülő egy anyajegyet nézett kullancsnak, és azt igyekezett eltávolítani, ez pedig nagyon nem szerencsés dolog.