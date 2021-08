Az alkotás örömét élhetik át a gyermekek a szekszárdi táborban

Egy tábor, melynek lakói kedvükre alkothatnak. Óvodások és kisiskolások fúrnak-faragnak. A remekművek a szobák falát díszíthetik.

Gyermekzsivajtól hangos a Csiga-Biga Nyitott Kézműves Műhely. A megyeszékhelyen, a Bátaszéki úton található létesítmény afféle oázis, mely idén nyáron is rendszeresen fogad egy-egy napközis tábor erejéig óvodásokat, illetve kisiskolásokat. A jelenlegi, pénteken záruló, egy hetes turnusban húsz nebuló élheti át az alkotás örömét.

Ez az egyik vonzereje és egyúttal márkajele a tábornak. Merthogy a lányok és fiúk fúrhatnak-faraghatnak, azaz megmunkálhatják a fa alapanyagot. Ebbéli igyekezetükhöz két népi iparművész, Törő György és Töttősi Attila ad útmutatást.

– Társaimmal együtt három évtizeddel ezelőtt kezdtük el a megyében, akkor még csak a Gemencben és Szakályban a fafaragást, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány szervezésében – emlékezett vissza az indulás időszakára Törő György (a lenti képen), aki tehát jubileumot is ünnepelhet. – Eltelt harminc év, és ma már kilencszáz faragásunk van szerte Európában. A kezdetek óta az volt a nagy tervünk, hogy egyszer majd gyermekeket is bevonunk ebbe a tevékenységbe. Tervünk megvalósult. – mutatott körbe jogos büszkeséggel a megyei fafaragók atyamestere.

Sőt, még ennél is több, hiszen a létesítmény egyik részében már megnyílt az a – városi helyi értéket jelentő – múzeum, mely különleges faragásokat tár az érdeklődők, így például az erre járó turisták, de ugyanígy a táborozó gyermekek elé is.

A csoport egyik talpraesett tagja a tíz és fél éves Rochi Barnabás. – Én már hároméves korom óta ide járok, ebbe a táborba – közölte büszkén a szekszárdi gyakorló iskola tanulójától. – Szoktunk faragni kis bábukba mintákat, most pedig egy nagy kutyafejet készítünk. Nekem az összes eddigi faragványom megvan otthon.

A kutyafejet jókor és jó helyen említette Barnabás, mert a famunka mellett egyéb elfoglaltságok is színesítik a napokat. Töttősiné Törő Anita, a táborozást lebonyolító Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány vezetője közölte, hogy a táborlakók terápiás kutyákkal is barátkozhatnak. A kertben számos gyógynövény, illetve szőlő is terem, ezekkel is megismerkednek a fiatalok.

Odafigyelve A gyermekek természetesen állandó felnőtt felügyelet mellett faragnak. Törő Györgynek már jól bevált metódusa van arra, hogy a kis kézművesek miképpen hántsák le – minden balesetet elkerülve, biztonságosan – a felesleget a munka tárgyáról. Domború faragással úgy féltenyérnyi állatfigurák készülnek, ezek felületére pedig felkerül a gyártó neve. – A tulajdonos hazaviszi, kiteszi a falra kis remekművét, mely évtizedek múlva is kedves emlék lesz számára – mondta Törő György, aki azt is hozzátette: reméli, hogy jövőre már középiskolásokat is fogadhat a táborban.

