Az államtitkár biztosan beoltatja magát

Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a megyében jól ismert emberek mondják el, miért tartják fontosnak a koronavírus elleni vakcina beadatását.

Potápi Árpád János tavaly novemberben átesett a koronavírus-fertőzésen. Átmeneti védettséget szerzett, ebből adódóan nem az elsők között fogja megkapni a védőoltást, hiszen néhány hónapig nem adathatja be a vakcinát.

– Ám a számomra biztonságot jelentő időszak, úgy fél év eltelte után mindenképpen beoltatom magam – jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője.

– Családomban is erre ösztönzök mindenkit. Személyes okom is van erre. Édesanyám idén június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján lesz hetvenöt éves, szeretném, ha megérné a nyolcvanötödik és kilencvenötödik életévét is. Ugyanígy hosszú ideig szeretném figyelemmel kísérni unokám felcseperedését is. Amiképpen csak tehetem, minden módon igyekszem vigyázni rájuk, például a védőoltással is.