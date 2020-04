Az árengedmény sem csalogatja a vevőt

Tehetetlenek a kis üzletek tulajdonosai, nincs az a vevőcsalogató, vevőbarát trükk, amivel becsábíthatnák boltjaikba a vásárlókat. Bezárni azonban nem akarnak.

Pala Anikó butiktulajdonos például hiába hirdette húsvéti, ünnepi akcióit, harminc százalékos árengedményeit, semmilyen érdeklődést nem tapasztalt a vevői részéről. Kedden például egy vevő és két nézelődő tért be hozzá. A vásárlóinak száma kilencvenkilenc százalékkal csökkent.

– Az emberek az élelmiszer, a bank, a patika miatt hagyják el leginkább az otthonaikat, minket elkerülnek. Azért is fájó mindez a számomra, mert nagypénteken lett húszéves az üzletem. Válságtervem van, nem napi vagy heti beszerzéssel, hanem előrendeléssel dolgozom, az árumat szezon elején, egyben fizetem ki. Gyűlnek a számláim, vevő kell ahhoz, hogy újra egyenesbe álljon az életem. Talán az emberek is hamarosan kicsit fellélegeznek, és szívesen vásárolnak nálam is – mondta Pala Anikó. Hozzátette, azt remélik, hogy azok a kiskereskedők is kapnak segítséget, akik minden nap kinyitnak, de forgalmuk nincs. Bezárni továbbra sem akar, betart minden szabályt, és bízik abban, hogy ha minimális, de lesz valamennyi forgalma.

Szász Attila órás és órabolt tulajdonos is arról számolt be, hogy számtalan nehézséggel kell szembenéznie a családjának a járványveszély csökkentése érdekében hozott intézkedések miatt.

– Nyitva vagyunk, jelen vagyunk, de a vevőink száma erősen megcsappant. Az elmúlt hetekben adtam már el karórát, de régen ez minden napos volt, most csak elvétve vásárolnak. Leginkább kisebb javításokkal, elemcserével fordulnak hozzánk. A kialakult helyzet miatt nem vagyunk elkeseredve, elfogadtuk. Nem tudni meddig tart ez az állapot. Ha be kell zárnunk, akkor újra kell gondolnunk az eddig megszokott életünket – mondta Szász Attila.

Az egyik szekszárdi játékbolt tulajdonosa is el van keseredve. Kérdésünkre csak annyit mondott, nehezen élik meg ezt a helyzetet.