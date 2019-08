Az élet öt iránya címmel Bernád Apor életviteli tanácsadó tartott előadást nemrégiben Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. A bátaszéki fiatalember több mint tíz éve foglalkozik önfejlesztéssel, és mint mondta, ez az utóbbi három évben vált intenzívvé az életében. Naponta több órát szán erre, ami sok lemondással jár, ugyanakkor a szenvedélyévé, a hobbijává, a hivatásává vált az önfejlesztés. Előadásokat, tréningeket tart, könyvet ír a témában.

Ezúttal arról az öt fontos területről beszélt a hallgatóságnak, amely hite szerint mindannyiunk életében jelen van, és fejleszthető. Az első az önmagunkkal való viszony, az önbecsülés. Mint mondta, hogyan is várhatnánk el bárkitől, hogy szeressen bennünket, ha mi nem vagyunk jóban önmagunkkal? A második terület az egészség, a következő pedig az emberi kapcsolataink. Ebbe a körbe nemcsak a családtagok, a barátok, a munkatársak tartoznak bele, hanem sokszor idegenek is, akikkel a mindennapi élet során jön létre a találkozás. A negyedik irány a hivatás. Bernád Apor kiemelte, hogy minden ember jó valamiben, mégis sokan olyan munkát végeznek, amiben nem lelik örömüket, mégsem mernek időt szánni arra, hogy megtalálják, mi az, ami igazán nekik való. Az életet nagyban befolyásoló terület a pénzügyi helyzet is, amely szintén megkerülhetetlen, már csak azért is, hogy ennek hiánya ne menjen a többi irány rovására.

Bernád Apor úgy véli, érdemes lenne több időt szánni önmagunkra, máskülönben ennek az önbecsülés látja kárát. – Olyan, mint egy kert. Gondozni kell, ha ez elmarad, elburjánzik a területen a gyom – fogalmazott. Tapasztalatai alapján az emberek nagy részénél nincs rendben az önbecsülés. Hajlamosak csak a gyengeségeiket észrevenni, és az erősségeiket, amikre építeni lehetne, figyelmen kívül hagyják, holott minden nap időt kellene szánni ezek megismerésére, fejlesztésére. Mint mondta, az élet öt iránya egymásra épül. Ha elindul a folyamat, a többi területen is pozitív változás fog bekövetkezni. Kiemelte, hogy azért nem célokról, hanem irányokról beszél, mert ezek elérésén folyamatosan dolgozni kell.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy mindenkinek a személyiségéhez leginkább illő módszert kell megtalálnia az önfejlesztéshez, mert ami az egyik embernél működik, egyáltalán nem biztos, hogy a másiknál is beválik. Van, akinek a spirituális vonal, másnak a logikai megközelítés fekszik. Érdemes elkezdeni a kutatást a megfelelő után.