Az életminőség-javítás mellett a faluszépítés is fontos cél

Az előd által elkezdett projekteket folytatva, illetve az új célkitűzések mentén kezdte meg munkáját tavaly ősszel Dunaszentgyörgy új képviselő-testülete. A folyamatban lévő és a küszöbön álló fejlesztésekről az újonnan megválasztott polgármester, Kirnyákné Balogh Mária beszélt.

– Szeretném, ha a településnek lenne egy központi parkja, amely a családok és a fiatalok kikapcsolódásához egyaránt alkalmas, valamint rendezvényeket is tarthatnánk itt – mondta Kir­nyákné Balogh Mária, Dunaszentgyörgy polgármestere miközben az iskolai étkező és az orvosi rendelő között elterülő zöldövezetben, a fák hűs árnyéka alatt sétáltunk. Mutatta, hogy hova tervezik a területen a szabadtéri színpadot, amelyre kitűnő kilátás nyílik majd a kis dombról, hogy búcsú idején hol állíthatnák fel standjaikat az árusok, és hogy mi minden valósult már meg az elképzelésekből. Az orvosi rendelőtől az óvodáig sétányt alakítottak ki. A szakaszon már elkezdődött a parkosítás, napelemes lámpák biztosítják a világítást sötétedés után, padok szolgálják a kényelmet, illetve virágtartók és az azokban elhelyezett növények teszik még szebbé a környezetet. Emellett az iskola és az óvoda elől kivágott fák helyére gömbkőriseket ültettek, de a régiek közül kettő törzsét megőrizték, és a polgármester azt szeretné, ha azok egy fafaragó tábor során kapnának új, dekoratív külsőt. A tervek között szerepel huszonhat parkoló kialakítása is, amely könnyebbséget jelentene azok számára is, akik a közeli temetőbe érkeznek, hogy felkeressék elhunyt szerettük sírját.

Elődjétől két projekt folytatását vette át Kirnyákné Balogh Mária. Az egyik a ravatalozó felújítása, amely a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával valósul meg, és szeptember 30-ig elkészülnek vele, a másik pedig egy 35 millió forintos beruházás. Ennek köszönhetően a településen tíz közintézmény tetejére szerelnek fel napelemet, ami jelentős megtakarítást eredményez majd az önkormányzat számára, és emellett egy elektromosautó-töltőállomást is kialakítanak.

A településen régóta gondot okoz, hogy nem megfelelő a csapadékvíz elvezetése, ezért a faluvezetés bízik benne, hogy mielőbb kiírnak erre pályázatot, ami forrást biztosít számukra a rendszer rendbetételéhez. A polgármesteri hivatal tetőszerkezetének cseréjére már benyújtottak egy pályázatot, és hamarosan az épület teljes felújítására is beadják. Kedvező elbírálás esetén nemcsak korszerűbbé válik az épület, hanem a homlokzatát is visszaállítják az eredeti állapotába.

Az elnyert pályázatok közé tartozik, hogy bővíteni tudták az eszközparkot – például fűkaszával, kistraktorral –, ami segítséget jelent a mindennapi munkavégzésben a közfoglalkoztatottaknak. A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal együttműködésben pedig tanösvényt alakítanak ki a Brinyó néven ismert láperdőben, ahol tizenegy állomáson lehet majd ismereteket szerezni a terület állat- és növényvilágáról. A falu arculatát javította, hogy a közelmúltban minden közterület utcanévtáblát kapott, amelyekhez egy helyi vállalkozó készítette el az oszlopokat. Ezentúl a házasulandók is szebb környezetben fogadhatnak egymásnak örök hűséget, ugyanis a házasságkötő teremben lecserélték a székeket és a szőnyeget, és a jövőben további „esztétikai beavatkozások” várhatóak.

Az iparűzési adó által Dunaszentgyörgy fejlődését szolgálja, hogy az ipari területen egy új üzem létesül, és a polgármester bízik benne, hogy a jövőben más cégek is megtalálják a számításukat a faluban. A települést érintő fejlesztés az is, hogy hazai forrásból, a Magyar Közút Zrt. beruházásában hamarosan megújul a Tolna–Fadd–Dunaszentgyörgy útszakasz.