Az ember bőre nem felejt, a leégésből még gond is lehet

Tolna megyében több mint harminc új melanómás beteget diagnosztizálnak évente, többségük hatvan év feletti, de van fiatal, harminc év körüli páciens is. Az erős napfény, a leégés nem tesz jót a bőrnek. Bőrgyógyászati szűrésekre azonban csak kevesen mennek el, pedig a bőrrák megelőzhető, ha időben felismerik a bajt.

A napimádók az idén már nagyon várták a nyarat, hiszen az igazi strand­időre június közepéig kellett várni. Közben a diákoknak is megkezdődött a nyári szünetük, így sokan keresik fel már a strandokat. A szakemberek mindig minden évben elmondják többször is, hogy a bőr nem felejti el, ha egyszer már alaposan leégett, és abból a későbbiek során is lehet nagy baj.

Ám hiába hívják fel a bőrgyógyászok a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között az emberek ne menjenek ki a napra, ne tartózkodjanak a vízparton, ha pedig muszáj, mert dolgozni kell, akkor védjék magukat napozószerekkel, megfelelő ruházattal. Elég kimenni a strandra, és láthatjuk, a többség napozik kora délután is, és éppen arra törekszik, hogy minél barnább legyen a bőre.

Sajnos még mindig alacsony azoknak a száma Tolna megyében, akik rendszeresen eljárnak bőrgyógyászati ellenőrzésre. A 34 éves Simon Vera a kivételek közé tartozik, mint mondta, több anyajegye is van, kisebb is, nagyobb is, így többször járt már bőrgyógyásznál. Azt mondja, a vizsgálat nagyon egyszerű és gyors, az orvos egy mikrokamerával (amivel belelát a sejtek mélyébe) megvizsgálja a bőr felületén lévő elváltozásokat, anyajegyeket. Megállapítható, hogy az anyajegyek pigmentesek-e vagy sem, ha azok, akkor helyben az is eldől, van-e rosszindulatú elváltozás. Ha ez utóbbi gyanítható, az anyajegyet el kell távolítani. A házilag történő kezelés, ecsetelés vagy maratás minden esetben tilos, a gyógyítást teljes egészében a szakorvosra kell bízni. Ha minden rendben, nincs teendő, ha gyanús elváltozást lát, akkor további vizsgálatot, sebészeti beavatkozást javasol.

Dr. Rausch Ágota (borítóképünkön) szekszárdi főorvos szerint évente érdemes elmenni anyajegyszűrésre. Vannak olyan előre meghirdetett napok, amikor csak ezzel foglalkoznak a rendelőben. Gyakran előfordul, hogy a beteg allergiás bőrkiütéssel érkezik, de ha már ott van, átnézik a testének a többi részét is, és akkor merül fel egy gyanús folt, amiről a vizsgálatok során kiderülhet, hogy mela­nóma. Sokan gondolják azt, hogy a melanóma az anyajegyek megváltozott formájának egyike, de 10 melanómából 8 nem ebből, hanem egy új pingmentfoltból alakult ki. A melanoma az egyik legveszélyesebb bőrrákfajta. Nagyon agresszív és rosszindulatú betegség, évente mintegy hétszáz ember életét követeli hazánkban.

A betegek száma az egész világon növekszik, elsősorban a fehér bőrű lakosság körében. Okaként leggyakrabban az ózonréteg elvékonyodását említik, ám a napbarnított bőr divatja is felelőssé tehető, ami miatt sokan viszik túlzásba a szoláriumozást is. A melanóma többféleképpen is megjelenhet. Gyanús jel a megváltozott anyajegy, ami lehet szabálytalan szélű, kiemelkedő vagy lapos, illetve jelentkezhet kis, sötét, színes folt formájában is, ami vérezhet, illetve ki is sebesedhet. Ha időben diagnosztizálják a betegséget, akkor nagy eséllyel gyógyítható.