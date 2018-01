Az emberek aktivitására és egy rátermett vezetőre is szükség van

Újévi koncertet tartottak a hétvégén a Váralja Gyermekeiért Egyesület javára a település Művelődési Házában – tájékoztatott Oláh Klára, a szervezet vezetője. A szombaton 16 órakor kezdődött programon fellépett a Bayerkrainers együttes és a Nagymányoki Városi Fúvószenekar Bayer Attila vezetésével, illetve vezényletével, valamint Csajághy Szabolcs és Csajághy-Apáti Viktória opera énekesek operett dalokat énekeltek. Mindegy 150-en vettek részt a rendezvényen, elsősorban helybeliek, de a környező településekről is érkeztek érdeklődők.

A programhoz az önkormányzat is hozzájárult, valamint támogatói jegyet árultak ezer forintos áron. Ezért cserébe nem csak a műsoron vehettek részt az érkezők, hanem a megvendégelésen is, amelyen a támogatóktól kapott borokat, valamint az egyesület asszonyai által készített süteményeket kínálták a rendezők.

A bevételt az egyesület programjaira fordítják, ezekből pedig jó pár van. Január végén, február elején szeretnék megtartani a kolbásztöltő versenyt, amelyet tavaly szervezetek meg első alkalommal és igen nagy sikerrel. Húsvétkor ismét megtartják a magyar dombon a helyi hagyományokat felelevenítő tojásvásárt a táncosokkal. Tervezik, hogy idén is állítanak májusfát a Teleháznál: a „fiúk” beszerzik a fát, míg a „lányok” gondoskodnak az ékesítéséről, és előkészülnek a szalonnasütésre, amellyel színesítik, illetve ízesítik a programot. Az egyesület vezetője elmondta, később szeretnék feléleszteni a májusfa kitáncolás hagyományát is. Májusban megtartják a gyermeknapot, ahol az ifjaknak minden ingyenes. Tavaly közel 300-an voltak a sportpályán. Az anyagi fedezet előteremtéséhez a rendezvény előtt 100 forintos támogatói kuponokat árultak, illetve a település többi egyesülete, valamint az önkormányzat is támogatta őket. Szeptemberben pedig a szüreti felvonulás visz több száz embert a falu utcáira, amelyet a fúvós zene kíséretében haladó helyi és meghívott csoportok, nézelődők kavalkádja alkot.

Egy ilyen kis lélekszámú – mintegy 800 fős – településen nagy dolognak számít, hogy a programokkal ennyi embert sikerült megmozgatni, ahogyan az is, hogy két év alatt az egyesület tagjainak száma több mint 60-ra emelkedett. Az pedig még dicséretesebb, hogy mindannyian aktívak is. – Mindig mindenki támogatja a programok megvalósítását és dolgoznak is érte – hangsúlyozta Oláh Klára (képünkön), hozzátéve, hogy le a kalappal előttük. Főleg fiatal családokról, kisgyerekes szülőkről van szó.

A szervezet létrehozásának ötlete onnan jött, hogy addig a településen inkább az idősebb korosztályokat tömörítő csoportok működtek, mint a nyugdíjas klub, bányász klub, vagy a dalárda, és a Váraljáért Egyesület is az idősebb korcsoportot fogta össze, de nem volt olyan szervezet, amely a fiatalokat aktivizálta volna. Így arra gondolt, hogy pótolják a hiányt és 2016 januárjában megalakultak, majd nyár elején hivatalosan is bejegyezték szervezetüket. Az egyik fő cél az, hogy megállítsák a fiatalok, gyerekek elidegenedését, miután tapasztalta, hogy a váraljai óvodából elkerülve a helybeli gyerekek a településtől és egymástól is eltávolodnak.

Persze a közösség működésének két fontos tényezője is van. Az egyik egy aktív vezető, aki összefogja koordinálja a munkát, és mozgósítja a tagokat, ami rengeteg erőfeszítést igényel. Másrészt pedig a tagoknak is mozgósíthatónak kell lenniük, és Váralján ez is működik.