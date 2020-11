Az emberek bizalma és a felelősség motiválja Ács Rezsőt

Rendkívüli őszinteséggel vallott egészségi állapotáról a közösségi médiában Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A városvezető nyíltan beszélt arról, hogyan érintették őt és a megyeszékhelyet az utóbbi időszak történései.

Ács Rezső vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán tette közzé videóját Polgármesteri bejelentés címen. A kisfilmből kiderül: Szekszárdra költözését követően hogyan vált közügyekkel foglalkozó lakosból első számú vezetővé.

A rendszerváltozáskor érkezett család a Wosinsky-lakótelepen talált otthonra, „ott kezdődött minden…” – fogalmazott Ács Rezső, aki szerint a szekszárdi közösség megválogatja, kit fogad be maga közé. S mint tudjuk, a polgármestert olyannyira befogadta a város, hogy előbb képviselőnek, majd polgármesternek választották meg, kétszer is.

Ács Rezső elmesélte: két gyermeke már Szekszárdon született. A szülői közösségben pedig azért küzdöttek, hogy a Garay-iskolát – ahova lánya és fia is jártak – ne szüntessék meg, ne árusítsák ki a város vagyonát. Aztán megfogalmazódott az elhatározás, hogy a város közéletében is részt szeretne venni.

A polgármester videójában kijelentette: számára Szekszárd jelent mindent. Ez az érzés vezette odáig, hogy városatya legyen, aki a bölcs, szekszárdi ősök nyomán maga is szeretné megkímélni a várost mindenféle csapástól. A jelen legnagyobb csapása nem más, mint a széthúzás – utalt a jelenlegi politikai helyzetre, miszerint a kettészakadt közgyűlés nem képes előremozdítani Szekszárd gyarapodását.

A videó szerves részét képezi az aktuálpolitika. Ács Rezső 1998-tól képviselőként, 2006-tól alpolgármesterként dolgozott, 2014-től pedig polgármesterként regnál. A tavalyi önkormányzati választás után viszont úgy alakult, hogy a közgyűlési többség már nem a polgármester munkáját támogatja. A városvezető sokat gondolkodott azon, hogy mihez kezdjen ebben a szituációban, hiszen a többség bizalmat szavazott személyének. Úgy döntött: tiszteletben tartja a választópolgárok akaratát, s – ellenzéki szélben is – a fejlődést fogja elősegíteni, szilárdan állva a törvényesség talaján.

– Van azonban egy másik ügy is… – kezdett bele a városvezető egy másik, nem politikai témába.

Ács Rezső sokat gondolkodott, hogy beszéljen-e erről, végül úgy határozott, most jött el az idő. Mindeddig számíthatott a városlakók támogatására, és most is szüksége van rá, hiszen mint fogalmazott: „egy egyszerű ember életében egy furcsa fordulat” következett be. Egészségügyi problémája jelentkezett; idegi alapú, amit a stressz váltott ki. Tünete az úgynevezett ataxiás mozgás, ami a szaklapok szerint az akaratlagos izommozgások koordinációjának zavarából adódó bizonytalan és ügyetlen mozgást jelenti – artikulációban, járásban vagy kézmozgásban jelentkezhet.

– Az egészségem mindig erős volt, hiszen minden reggel sportolok. Azonban egy ideje észrevettem magamon, hogy ügyetlenebb lettem, nehezebben megy a beszéd, lassabban mozgok, ezért kivizsgáltattam magam – mesélte a kezdeti tüneteket. Ács Rezső bevallotta: az elején megijedt. Ám a hosszas vizsgálatok során kiderült, hogy ez az idegi jellegű probléma semmilyen hatással nincsen a szellemi képességeire. Az orvosi vélemény is megnyugtatta, mely alapján a jövőben is képes lesz ellátni a munkáját. A szekszárdiak bizalma, a felelősségvállalás és a jövőbe vetett hite arra a döntésre vezérelték, hogy a város fejlődésének elősegítése érdekében folytassa a rá bízott munkát.

– A szekszárdiak kívánságát szeretném teljesíteni. Tartozom nekik és magamnak annyival, hogy ezt a munkát a legjobb tudásom szerint végezzem mindaddig, amíg erőm és egészségem engedi. Hiszen nagyon szeretjük valamennyien Szekszárdot, ami az otthonunk… az egész életünk – zárta videós bejelentését a polgármester.

A városvezető őszinte beszédével sokakat megszólított a közösségi médiában, akik támogatásukat, együttérzésüket és köszönetüket fejezték ki a gesztusért. A videóbejegyzést több százan kedvelték, és a hozzászólások egyöntetűen arról szóltak, hogy az emberek kiállnak Ács Rezső mellett. A bátor és őszinte bejelentés azt eredményezte, hogy rengetegen kifejezték véleményüket, például, hogy szükségük van a városvezetőre.

Ács Rezső ezek után a médiában is megszólalt. Interjúban beszélt arról, hogy nem volt egy könnyű döntés, de eddig is őszintén beszélt a városlakókkal, s ennek továbbra is így kell lennie. Elmondta azt is, hogy megrendült egészségi állapota bizonyára az utóbbi eseményekben gyökerezhetnek. A vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy extrém erős stressz hatására indulhatott el a folyamat. Ács Rezső azt is hangsúlyozta, hogy felelős vezetőként hozta meg a döntést, miszerint folytatja munkáját, ugyanis az orvosi szakvélemények alapján esetében semmilyen szellemi képességbeli probléma nem merül fel. Pontos diagnózis egyelőre nincs, csupán a tüneteket ismerik, azaz a nehezebb mozgást és artikulációt. A polgármester párhuzamot vont saját és a város egészségének megromlása között. Ahogy őt elérte ez a probléma, úgy mérgezi a várost is a széthúzás.

A polgármester szerint az elmúlt egy évben nem haladtak előre a város projektjei, most viszont újra a kezébe veheti az irányítást. A veszélyhelyzet életbe lépésével ismét van esély arra, hogy egyszemélyi felelősként a város érdekeit szolgáló – polgármesteri – döntések szülessenek – vázolta terveit a városvezető. Nem szeretné, hogy a többéves előkészítő munkát a politikai széthúzás vagy a hozzá nem értés tönkre tegye.

Ács Rezső szerint végre felpöröghetnek az események, s már munkához is látott. Felkereste az illetékes szerveket, hogy a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) és a Modern Városok Program projektjeiről tárgyaljon. Felgyorsulni látszanak a fejlesztések, ugyanis biztatóak voltak a pénzügyi tárcánál és a Megyei Jogú Városok Szövetségénél történt egyeztetések – derült ki szavaiból.

A pandémiás időszakban a fejlesztések terén ugyan előre tud lépni a város, de ügyelni kell a szükséges óvintézkedésekre, hogy a városban ne szaporodjon a baj. A polgármester ezt is kézben kívánja tartani, ugyanakkor a városlakók fegyelmezettségére, együttműködésére és türelmére is szükség lesz.