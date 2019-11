Az ENSZ bizottsága elutasította a Paks II. elleni panaszokat

Magyarország jó úton jár a Paks II. megépítésével – mondta Süli János, a bővítésért felelős miniszer hétfőn a Parlamentben.

Mit gondol és mit tud az Energiaklub osztrák minisztériumi támogatásáról, valamint mi a véleménye arról, hogy az atomellenes zöldszervezetek folyamatosan a klímabarát Paks II. Atomerőmű megépítését támadják? Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője kérdezte ezt hétfőn a Parlamentben Süli Jánostól, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztertől. Minderről az Origo.hu számolt be.

– A mi zöldszervezeteink nem kifejezetten zöldszervezetek, hanem atomerőmű-ellenes szervezetek. Ezt erősítette meg az Energiaklub jelentése is – válaszolta Süli János. Hozzátette: az is látható, hogy ebben az ügyben minden jogi lehetőséget szerettek volna kihasználni, és ki is használtak. Előbb az Európai Bizottságnál támadták meg a Paks II. projektet, ám az mind a hat vizsgált kérdésben Magyarországnak adott igazat. – Ezt követően Ausztria az Európai Bíróságon pert indított az Európai Bizottság ellen azért, mert az végérvényesen jóváhagyta a Paks II. projektet. Ezzel párhuzamosan piaci szereplők és zöldszervezetek az ENSZ Aarhus Megfelelési Bizottsághoz fordultak, amely elutasította a Paks II. ügyében benyújtott panaszukat – folytatta a miniszter. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az atomellenes szervezetek a panaszt két évvel az után nyújtották be, hogy a Paks II. megkapta a jó gyakorlat minősítést, ami azt bizonyítja, hogy a környezetvédelmi engedélyezés megfelelően történt. Az eljárással kapcsolatos közmeghallgatásokra hét ország kilenc városában került sor. Ausztria ekkor hozzájárult a Paks II. Atomerőmű megépítéséhez, de a háttérben folyamatban vannak „támadások” – zárta gondolatait a miniszter.

Viszonválaszában Juhász Hajnalka elmondta: példaértékű az, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy 2030-ra a villamosenergia-termelésünk 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen.