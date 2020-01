Az építész énjéből fakad a precizitás iránti vágy

Úgy érkezett haza Tolnára nyugdíjas korában Rotkay Zsuzsanna, hogy korábban sosem lakott ebben a városban. Szekszárdon élt. A felmenői tolnaiak, gyakran járt náluk, otthonosan érezte magát; a Szily és a Jilling családokkal áll rokonságban. Ezért döntött a költözésről, amihez magánéleti változás is hozzásegítette.

Építésztechnikusi végzettséget szerzett 1976-ban, ez volt a kenyérkereső mestersége mindvégig, építésügyi főelőadóként vonult nyugdíjba. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Miért nem természetes az, hogy valaki a tanult szakmájában dolgozik és abból él meg? Azért, mert van valami, amivel sokkal szívesebben foglalkozik Rotkay Zsuzsanna, de ami sajnos nem jövedelmező. Ez a valami a képzőművészet. Sokoldalú alkotó. Készít szén- és grafitrajzokat, akvarelleket, pasztell-, olaj- és akrilfestményeket, rézdomborításokat, agyagszobrokat. Fest selyemre, domború és síküvegre, fa dísztárgyakra, és képeket karcol fényérzékeny réteggel bevont röntgenpapírokra. Nem ijed meg az aprólékos feladatoktól. Némelyik munkája igen „pepecselős” díszítőművészeti alkotás.

– Az építész énemből fakad ez a precizitás iránti vágy – mondja –, de szükség esetén el tudom engedni. Művész énem nem körzőt és vonalzót használ, hanem a fantáziáját.

Talán egyszerűbb lenne felsorolni, hogy miket nem fest Rotkay Zsuzsanna, mint hogy miket fest. Nagy kedvencei a szecessziós hangulatú művek, erősek a portréi, de szívesen készít ikonokat és magyarságtörténeti képeket is. Tanára volt Lázár Pál és Molnár M. György. Annak idején a legendás dunaföldvári alkotótáborozásokon is részt vett. Tehetségesnek találták, csakhogy édesapja ’56-os szerepvállalása miatt nem folytathatta tanulmányait az iparművészeti főiskolán. Tudását tökéletesítendő, a szekszárdi főiskolán járt az Adorjáni Endre vezette képzőművész kurzusra.

Az évek során mintegy kétszáz kiállítása volt. A legelső a hetvenes évek közepén a szekszárdi művelődési házban.

Kétszáz tárlat

Rotkay Zsuzsanna 2019 nyaráig Szekszárdon élt. Tolnára költözött, lakásában műtermet is berendezve. Elsősorban képalkotó, de rézdomborításokat és agyagszobrokat is készít. Két lánya és egy unokája van. Szabadidejében olvas, kirándul, és egy ritka sportággal, a fúvócsöves célba lövéssel foglalkozik. Pár évvel ezelőtt megszerezte a Baranya bajnoka címet a nők között. (Tolnában még nincsenek ilyen versenyek.) Mintegy kétszáz kiállítása közül az első a hetvenes években volt, a legutóbbi pedig most nyáron Szekszárdon az Alisca Amatőr Art Művészeti Baráti Kör tagjaival.