Az erdei kirándulást hajóút színesítette

Több mint ezerötszázan választották pünkösdi kikapcsolódásuk helyszínéül Gemencet. Az állami erdőgazdaság színes programokkal, köztük dunai hajózással várta az ország különböző szegleteiből érkezőket.

Az erdőgazdaság pörbölyi Ökoturisztikai Központjában szombattól hétfőig több mint másfélezer természetszerető fordult meg, a jelentős érdeklődést az is mutatja, hogy a központ szálláshelyei megteltek – adott összegzést az ünnepet követően a Gemenc Zrt. Pörbölyön interaktív kiállítások segítségével és a Rezét gőzös vontatta erdei vasút menetrend szerinti nosztalgiajáratainak köszönhetően ismerkedtek meg az érdeklődők a mesebeli értékekkel, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejének növény- és állatvilágával. Népszerű volt az Ártérleső kenutúra, és a bakancsos turisták gyalogtúrái sem maradhattak el a hosszú hétvégén.

Sétahajókat is indított a társaság pünkösdhétfőn a Gemenc-Dunapart kikötőből. Egy járat délelőtt, egy délben, egy pedig kora délután futott ki a Dunára, miután megtelt az ország minden szegletéből érkezett természetbarátokkal, akik Gemenc északi kapujából, a Keselyűsi Fogadóépülettől kisvasúttal érkeztek a kikötőbe.

Az érdeklődők – köztük sok gyermekekkel érkező család – egyórás hajóúton vehettek részt. A Gemenc névre keresztelt többszintes sétahajó átsiklott a szekszárdi Szent László híd alatt is, attól északra pár száz méterre fordult vissza. A hajós program népszerűségét jelzi, hogy múlt hét közepén már csak a délutáni, utolsó járatra lehetett bejelentkezni, s végül mindhárom turnus betelt, így közel háromszázan élvezhették az utat az erdők övezte folyamon.

A szerencsésebbek ráadásul – ahogyan azt a beharangozóban a Gemenc Zrt. kilátásba is helyezte – szarvasokat is láttak. A hazafelé tartó vonatúton pillanthatott meg a társaság egy része két gyönyörű gímszarvast, amint egy tisztáson napfürdőztek a sínektől mintegy ötven méternyire. A túra végén nem egy kisgyermek kérdezte szüleitől: – Anyu, apu, ugye máskor is eljövünk ide?

A lehetőség adott, hiszen a kisvasút rendszeresen jár, és hajóutakat is gyakran szerveznek a nyáron.