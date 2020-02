Az esélyegyenlőség jegyében zajlott a verseny

Az International Starlight Dance Competition elnevezésű, nemzetközi, minősítő táncversenyt rendeztek az elmúlt hétvégén a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Csillag Show-Tánc Egyesület szervezésében. Nagy Ildikó, az egyesület vezetője elmondta, hogy ez volt a tizenharmadik ilyen verseny, amelyre az ország számos pontjáról érkeztek csoportok, illetve a határon túlról, a Vajdaságból is. A program az esélyegyenlőség jegyében zajlott, így például kerekesszékes táncosok is bemutatkoztak. Stílusban sem volt megkötés, jól megfért egymás mellett a hip-hop, a balett és a hastánc is.

Ugyanakkor különböző kategóriákba sorolták a nevezőket aszerint, hogy milyen versenytapasztalatokkal bírnak. Az A kategóriába tartoztak azok, akik rendszeresen szerepelnek versenyeken, és azokról előkelő helyezésekkel térnek haza. A következő csoportban azok kaptak helyet, akik versenyeznek ugyan, de még nem díjazták őket, a C kategória induló pedig eddig távol maradtak a versenyektől. A kategóriákon belül arany-, ezüst- és bronzminősítéssel ismerték el a táncosokat. A zsűrit országos hírű táncpedagógusok alkották: Szabó Timesz, Kugler Zsolt és Joós Judit értékelte a látottakat, és segítette tanácsaival a csoportokat.

Nagy Ildikó hozzátette, hogy a verseny logójával ellátott, egyedi érmekkel és kupákkal díjazták a versenyzőket, illetve számos különdíjat is átadtak. A céljuk az volt, hogy motiválják, sikerélményhez juttassák a fiatal táncosokat, elősegítve a fejlődésüket. A verseny mellett workshop is várta az érdeklődőket. A visszajelzések pozitívak, sok dicséret érte a szervezőket.