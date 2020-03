Az Év önkéntese lett Molnár Imréné, Ancika

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Az Év önkéntese elismerésben részesült Molnár Imréné, Ancika, az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány vezetője a Jószolgálat-díj közönségszavazata alapján. A hírről sajtóközleményben számolt be a díjat alapító Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány.

A méltatásban azt írják, hogy az önkéntesen végzett szociális munka egyéni jelöltjei közül a legtöbb szavazatot Molnár Imréné kapta a Jószolgálat-díj idei közönségszavazásán. Ancika nyugdíjba vonulásáig a paksi atomerőmű területén dolgozott darusként, viszont a segíteni vágyás mindig ott munkált benne. 2002-ben kezdte a segítő tevékenységet, amikor karácsony közeledtével Paks egy kis terén magához hívta a város hajléktalanjait és szegényeit, hogy megvendégelje őket az általa készített meleg étellel.

Az évek során egyre több támogatója akadt a városban, így az egyéni akcióként indult kezdeményezésből megszületett az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány. Egy vállalkozó az alapítvány rendelkezésére bocsátott egy épületet, ahol jelenleg már heti két alkalommal készül meleg étel azoknak, akiket addig az utcán láttak vendégül. Az étel mellett ruhákat, tartós élelmiszert, bútort és mások által már korszerűtlennek ítélt háztartási gépeket is gyűjtenek és adnak tovább a rászorulóknak. A segítségnyújtás mára túlnyúlik Paks határain, mivel a környező településeken élők is igénybe veszik azt. Molnár Imréné folyamatosan bővíti tevékenységi körét, az elmúlt években életmódtanfolyammal is igyekezett a rászorultak segítségére lenni.

A sajtóközleményben arra is kitértek, hogy minden eddigi várakozást felülmúlt a közönségszavazás aránya, az önkéntes kategóriák jelöltjeire összesen több mint tizenhétezer szavazat érkezett március 2. és 12. között.

A kis szavazatkülönbség okán a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány különdíjban részesítette Puskás Kata Szidóniát, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökét. A szervezet célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a látássérültekre, és minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye a számukra készített hangoskönyveket. A közösségek esetében A kívánság lett a nyertes. A Miskolcról indult program hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújt segítséget, és valóra váltja a kívánságaikat.