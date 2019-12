Az FTC legendái is játszottak Madocsán

Gálával ünnepelték hétvégén a madocsai sportcsarnok átadójának huszonötödik évfordulóját.

Huszonöt éve adták át a madocsai sportcsarnokot, ebből az alkalomból nagyszabású gálát rendeztek szombaton a településen. Somogyi Viktor szervező elmondta, hogy miként negyedévszázada, úgy most is pályára lépett a falu apraja-nagyja, rengeteg volt az érdeklődő, és sokak összefogásának köszönhetően valósult meg a program. A létesítményt a Madocsa Sportegyesület szakosztályai mellett az általános iskolások is használják, így igyekeztek mindenkit bevonni, valamint illusztris vendégeket is hívtak az eseményre.

Aktív és már visszavonult élvonalbeli kézilabdások, labdarúgók, válogatott játékosok mérkőztek meg a helyi csapatokkal. Először az általános iskolások mutatták meg tudásukat, majd a sportegyesület röplabda szakosztálya játszott az Enjoy Paks nevű formációval. A programot színesítette az óvodások ünnepi műsora, amelyet a Madocsa Öregfiúk–FTC Masters labdarúgó mérkőzés követett. De nemcsak a férfiak, a hölgyek is rúgták a bőrt, méghozzá a MÖTYE nevű csapat a Ferencváros kézilabdásaival. Somogyi Viktor hozzátette, hogy az FTC kézis lányaival régóta jó kapcsolatot ápolnak, az idősebb generáció tagjai többször jártak már a településen, akik most is segítettek a többi csapat invitálásában. Persze saját sportágukban is megmutatták magukat a kézilabdás hölgyek, a madocsai csapat az FTC Legendákkal vívott remek meccset. Az utolsó sportprogram a Madocsa SE–Paksi FC labdarúgó mérkőzés volt. Zárásként tombolát sorsoltak a szervezők. A nyeremények között voltak a szakosztályok felajánlásai, illetve Böde Dániel, a falu válogatott labdarúgója is ajánlott fel dedikált mezeket és labdákat.